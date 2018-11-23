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Türkiye ve Yunanistan Sahil Güvenlik komutanları düzensiz göçü konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 21:55 | Son Güncelleme

Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Yunan mevkidaşı ile Ege'de düzensiz göç ve arama-kurtarma operasyonlarını ele aldı

ATİNA (AA) - Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanı Stamatios Raptis ile bir araya geldi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, iki ülke heyetlerinin bir araya geldiği toplantının, Pire'deki Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahında gerçekleştirildiği bildirildi.

Birçok alanda ikili iş birliğinin konuşulduğu belirtilen açıklamada, Kendir ve Raptis'in özellikle Ege Denizi'ndeki düzensiz göç konusunu ele aldıkları kaydedildi.

Açıklamada, "Toplantı sonucunda çok yapıcı ve verimli sonuçlara ulaşıldığı karşılıklı olarak teyid edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, Yunanistan devlet haber ajansı AMNA'nın, Yunan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, görüşmede düzensiz göç ve arama-kurtarma operasyonları konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu, iki ülke arasındaki güven artırıcı önlemler kapsamında, ikili iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda da mutabık kalındığı aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir Yunanistan

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