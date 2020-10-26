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Türkiye ve Yunanistan'dan "iyi niyet" adımı

26.10.2020 18:43 | Son Güncelleme

Türkiye ve Yunanistan'ın birbirlerinin milli bayramlarına denk gelen 28 ve 29 Ekim tarihleri için ilan ettikleri deniz seyir bildirimlerini geri çektiği bildirildi.

Türkiye ve Yunanistan, birbirlerinin milli bayramlarına denk gelen 28 ve 29 Ekim tarihlerini kapsayan deniz seyir bildirimlerini (NAVTEX) iptal kararı aldı.

Buna göre Yunanistan 29 Ekim, Türkiye ise 28 Ekim'i kapsayacak şekilde ilan ettikleri bildirimleri geri çekti. Kararın, NATO karargahında yapılan koordinasyon ve çalışmanın ardından alındığı bildirildi.

DHA ajansı güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde Türkiye'nin ayrıca Akdeniz'de daha önce planlanan atışlı eğitimlerine ilişkin bildirimini de iyi niyet göstergesi olarak bir kereye mahsus olmak üzere iptal ettiğini kaydetti.

NATO Genel Sekreteri açıklamıştı

NAVTEX'ler konusunun Perşembe ve Cuma günleri düzenlenen NATO savunma bakanları toplantısında da gündeme geldiği ve iki ülke savunma bakanlarının bildirimleri iptal etme konusunda uzlaştığı bildirildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Cuma günü yaptığı açıklamada iki ülkenin birbirinin milli bayramına denk gelen 28 ve 29 Ekim tarihlerinde ilan ettikleri askeri talimleri iptal edeceklerini belirterek bunu "Kaza ve olay yaşanma riskini azaltmaya yardımcı olacak, doğru yönde atılmış adımlar" olarak nitelendirmişti.

Türkiye ve Yunanistan, olası askeri gerilimlerin tırmanmasını önlemek amacıyla NATO'nun girişimiyle askeri teknik görüşmeler yürütüyor. "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı toplantılarda iki taraf arasında acil durum telefon hattı oluşturulması kararlaştırılmıştı.

Türkiye, Cumhuriyet'in 1923 yılında ilan edildiği 29 Ekim gününü Cumhuriyet Bayramı olarak kutlarken 28 Ekim de Yunanistan'da resmi bayram. Yunanistan, 28 Ekim 1940 tarihinde İtalya'nın, "Mihver Devletler"in Yunanistan'a girişine izin verilmesi için ilan ettiği ültimatomu reddetmiş, böylece İkinci Dünya Savaşı'na resmen dahil olmuştu. Savaşı, Mihver Devletlerin karşısında yer alan Müttefik Devletler kazanmıştı.

DW,DHA/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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