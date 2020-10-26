Türkiye ve Yunanistan'dan "iyi niyet" adımı

Türkiye ve Yunanistan, birbirlerinin milli bayramlarına denk gelen 28 ve 29 Ekim tarihlerini kapsayan deniz seyir bildirimlerini (NAVTEX) iptal kararı aldı.

Buna göre Yunanistan 29 Ekim, Türkiye ise 28 Ekim'i kapsayacak şekilde ilan ettikleri bildirimleri geri çekti. Kararın, NATO karargahında yapılan koordinasyon ve çalışmanın ardından alındığı bildirildi.

DHA ajansı güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde Türkiye'nin ayrıca Akdeniz'de daha önce planlanan atışlı eğitimlerine ilişkin bildirimini de iyi niyet göstergesi olarak bir kereye mahsus olmak üzere iptal ettiğini kaydetti.

NATO Genel Sekreteri açıklamıştı

NAVTEX'ler konusunun Perşembe ve Cuma günleri düzenlenen NATO savunma bakanları toplantısında da gündeme geldiği ve iki ülke savunma bakanlarının bildirimleri iptal etme konusunda uzlaştığı bildirildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Cuma günü yaptığı açıklamada iki ülkenin birbirinin milli bayramına denk gelen 28 ve 29 Ekim tarihlerinde ilan ettikleri askeri talimleri iptal edeceklerini belirterek bunu "Kaza ve olay yaşanma riskini azaltmaya yardımcı olacak, doğru yönde atılmış adımlar" olarak nitelendirmişti.