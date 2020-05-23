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Türkiye ve Yunanistan’dan Karşılıklı Nota

23.05.2020 23:38 | Son Güncelleme

Yunanistan ve Türkiye birbirlerini sınırlarını ihlal etmekle suçlayarak karşılıklı nota verdi. Atina Türk askerlerini sınırdaki küçük bir bataklık bölgeyi işgal etmekle suçlarken, Ankara da Atina’yı bölgede arazi çalışmalarıyla kara sınırını ihlal etmekle suçladı

Türkiye ve Yunanistan’dan Karşılıklı Nota

Yunanistan ve Türkiye birbirlerini sınırlarını ihlal etmekle suçlayarak karşılıklı nota verdi. Atina bir grup Türk askerinin sınırdaki küçük bir bataklık bölgeyi işgal ettiği suçlamasıyla Türkiye’ye protesto notası verirken, Ankara da Yunanistan’a gönderdiği notada, Atina’yı bölgede arazi çalışmalarıyla kara sınırını ihlal etmekle suçladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, notada Ankara’dan bölgedeki bir grup Türk askerinin geri çekilmesini talep etti. Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos da, Türkiye’nin bu talebi reddetmesinden aşırı derecede kaygı duyduğunu belirtti.

Meriç Nehri’nin böldüğü sınırın hemen hemen ortasına yakın bir noktasında nehir Türkiye topraklarına girip geri çıkıyor ve burada küçük bir bataklık oluşturuyor.

Bölgede yaşayan bir Yunanlı, "Ferre Kupürü" olarak adlandırılan bu bölgenin kış aylarında nehir sularıyla dolduğu ve yaz aylarında da insan kaçakçılarınca Yunanistan’a mültecileri gizlice sokmada kullanıldığını belirtiyor.

Athanasios Pemousis adlı bölge sakini, son günlerde bölgeye 35 civarında Türk askerinin yerleştiğini, çadır kurduklarını ve bir ağaca küçük bir Türk bayrağı astıklarını gördüğünü söyledi. Pemousis, buranın bir bataklık olsa da Yunanistan toprağı olduğunu iddia etti.

Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, özellikle küçük bölgelerde artan gerilimlerin bir kaza yaşanması riskini de arttırdığı uyarısında bulundu.

İki NATO müttefiki arasında zaman zaman hava, kara ve deniz sınırları üzerindeki hak iddialarından kaynaklı gerilimler yaşanıyor.

Savunma uzmanları Amerika’nın Sesi’ne yaptıkları açıklamada, Türkiye’nin bölgeye asker gönderme kararının büyük olasılıkla Yunanistan’ın sınır çitini genişletme planlarından kaynaklandığını söyledi.

Ankara: "Sınırlarımızda bir oldu-bittiye müsamaha gösterilmeyecektir"

Türkiye de gelişmelerle ilgili olarak Yunanistan’a bir nota verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan 15 Nisan 2020 tarihinde Bakanlığımıza Türkiye-Yunanistan kara hududunun Ferre Kupürü bölgesinde tel çit inşa edeceğini duyurmuştur. Bakanlığımız ilgili kurumlarımızla gerekli koordinasyonu yaptıktan sonra 11 Mayıs 2020 tarihinde Yunanistan'a bir Nota vererek, kara hududumuzu ihlal etmemesini, bunun için inşaat alanının koordinatlarını paylaşmasını ve sınır komisyonunun toplanmasını talep etmiştir" dedi.

Aksoy açıklamasına şöyle devam etti:

"Yunanistan'a aynı zamanda ahdi hududumuzu teşkil eden Meriç Nehri yatağının, hududun belirlendiği tarih olan 1926'dan beri doğal ve yapay nedenlerle önemli ölçüde değiştiği, hududun bu bölgesinde iki ülke arasında mutabık kalınmış hassas koordinatların mevcut olmadığı, bu nedenle iki ülke heyetleri arasında teknik koordinasyon yapılmadan çalışmalara başlanmaması gerektiği bildirilmiştir.

Bu uyarılarımıza ve işbirliği önerilerimize rağmen Yunanistan 13 Mayıs 2020 tarihinde arazi tesviye çalışmalarına başlamış ve ahdi kara hududumuzu ihlal etmiştir. Bu ihlal ilgili makamlarımız tarafından gerekli tedbirler alınarak anında önlenmiştir.

İki ülkenin teknik heyetleri arasında yapılmasını teklif ettiğimiz görüşmeler gerçekleştirildiği takdirde sorun aşılabilecektir.

Sınırlarımızda bir oldu-bittiye hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir."

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