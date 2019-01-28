Türkiye Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro’nun Arkasında

Türkiye, son yıllarda hem ekonomik hem de siyasi ilişkilerini güçlendirdiği Venezuela’nın mevcut başkanı Nicolas Maduro’ya tam destek verdi. Dün Venezuela lideriyle telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kara Harp Okulu’nda yaptığı konuşmada, uluslararası toplumun sandığa uyması gerektiği söyleyerek Maduro’ya desteğini dile getirdi.
Erdoğan, “15 Temmuz'da başımıza bir darbe girişimi geldi. Demokrasiye inanmış bir cumhurbaşkanı olarak, tüm ekibimle, dünyada nerede olursa olsun nerede darbe girişimi varsa biz hepsinin karşısındayız. Zira sandıktan gelene herkes saygı duymak zorundadır. Eskiler, kula bela gelmez hak yazmayınca, hak bela yazmaz kul azmayınca diyor. Evet 15 Temmuz'da bu ülkenin, milletin istiklaline ve istikbaline göz dikenler, 'azanlar' belalarını bulmuşlardır” dedi.
Çavuşoğlu: “ Bazı Latin Amerika ülkeleri ve ABD Venezuela’nın içişlerine karışmıştır”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Venezuela’nın iç işlerine müdahale edilmesine karşı çıktı.
A Haber yayınına katılan Çavuşoğlu, “Biz ülkelerin dışlanmasına karşıyız, bir ülkenin içişlerine müdahale edilmesine de karşıyız. Son zamanlarda bazı Latin Amerika ülkeleri ve ABD, Venezuela'nın içişlerine karışmıştır. Venezuela dünyanın en güzel ülkelerinden biridir. Şu andaki gelişmeler ise ciddi bir şekilde endişe veriyor. Biz Venezuela'nın ekonomisine de destek vermeye çalışıyoruz. Seçimle gelmiş bir başkan var, diğer taraftan meclis başkanı kendini başkan ilan ediyor. Bu bir kaosa yol açabilir. Umarız Venezuela sükunetle bu durumu atlatabilir aksi takdirde vahim gelişmeler olabilir” dedi.
Ömer Çelik: “Venezuela’ya başkan atamak gayrimeşru bir eylem”
İktidar cephesinden bir başka tepki de Adalet ve KalkınmaPartisi Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Venezuela’ya başkan tayin etmenin halka hakaret olduğunu söylerken Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat’la diyalog arayışını da eleştirdi:
“Venezuela’daki seçimleri beğenmeyenler, bir başka ülkededarbeyle iş başına geleni kırmızı halıyla karşılıyor, kendi halkını kimyasalsilahlarla katleden bir diğeri ile diyalog yolları arıyor. Bunlar 'kalıcı'oluyor. Kendi beğenmediklerinin yerine ise 'geçici' başkan atıyorlar. Bir ülkeye devlet başkanı atama çılgınlığınadüşenlerin pek çok çıkar hesabı olduğu açıktır. Atama yoluyla Venezuela halkına devlet başkanı tayin etmek o halkahakarettir. Hiçbir ülke Venezuela'ya ya da başka ülkeye devletbaşkanı atayamaz. Demokrasi ile yönetilen ülkelerin, başka bir ülkeye ‘atama’ yoluyla devlet başkanı seçmeleri tam bir saçmalık ve saldırganlıktır. Bu eylem, gayrimeşru bir eylemdir."
İyi Partili Özdağ: “Siz neden Esat’ın yerine başkan atamaya çalışıyorsunuz?”
AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in sözlerine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ’dan tepki geldi.
Özdağ, “AKP sözcüsü Ömer Çelik Venezuela konusunda "Hiç bir ülke bir başka ülkeye başkan atayamaz" demiş. Çok haklı olduğunu düşünüyorum. Peki Ömer bey siz neden Suriye'de Esat yerine başkan atamaya çalışıyor, Suriye ordusu yerine milli ordu adıyla ordu kuruyorsunuz?” dedi.
Türkiye ile Venezuela arasındaki dış ticaret altının devreye girmesiyle bir yılda 7 kattan fazla arttı
Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkiler Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun 9-13 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 23. Dünya Enerji Kongresine katılmasıyla ivme kazandı.
Chavez’in ardından Venezuela başkanı seçilen Maduro bu ziyaret sonrası sonuncusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığı 2018 yılında olmak üzere üç ziyaret gerçekleştirdi.
Erdoğan’ı “Venezuela’nın dostu ve yeni çok kutuplu dünyanın lideri” olarak tanımlayan Venezuela lideri, Erdoğan’ın 9 Temmuz 2018’deki göreve başlama törenine katılan 22 devlet başkanı ve başbakandan biriydi.
Türkiye son dönemde Venezuela’nın altınını rafine etmeye başladı. Daha önce altınlarını İsviçre’de işleten Venezuela 2018 yılında 9,1 ton altını Türkiye’de rafine ettirdi. Böylelikle 2017 yılında 149 milyon dolar olan Türkiye-Venezuela dış ticaret hacmi 2018 yılında yaklaşık %700’den fazla artışla 1 milyar 113 milyon dolara yükseldi.
Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı
Valilik açıkladı! Acı haber geldi: Ölü ve yaralılar var
Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum