Türkiye Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro’nun Arkasında

Erdoğan, “15 Temmuz'da başımıza bir darbe girişimi geldi. Demokrasiye inanmış bir cumhurbaşkanı olarak, tüm ekibimle, dünyada nerede olursa olsun nerede darbe girişimi varsa biz hepsinin karşısındayız. Zira sandıktan gelene herkes saygı duymak zorundadır. Eskiler, kula bela gelmez hak yazmayınca, hak bela yazmaz kul azmayınca diyor. Evet 15 Temmuz'da bu ülkenin, milletin istiklaline ve istikbaline göz dikenler, 'azanlar' belalarını bulmuşlardır” dedi.

Türkiye, son yıllarda hem ekonomik hem de siyasi ilişkilerini güçlendirdiği Venezuela’nın mevcut başkanı Nicolas Maduro’ya tam destek verdi. Dün Venezuela lideriyle telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kara Harp Okulu’nda yaptığı konuşmada, uluslararası toplumun sandığa uyması gerektiği söyleyerek Maduro’ya desteğini dile getirdi.

A Haber yayınına katılan Çavuşoğlu, “Biz ülkelerin dışlanmasına karşıyız, bir ülkenin içişlerine müdahale edilmesine de karşıyız. Son zamanlarda bazı Latin Amerika ülkeleri ve ABD, Venezuela'nın içişlerine karışmıştır. Venezuela dünyanın en güzel ülkelerinden biridir. Şu andaki gelişmeler ise ciddi bir şekilde endişe veriyor. Biz Venezuela'nın ekonomisine de destek vermeye çalışıyoruz. Seçimle gelmiş bir başkan var, diğer taraftan meclis başkanı kendini başkan ilan ediyor. Bu bir kaosa yol açabilir. Umarız Venezuela sükunetle bu durumu atlatabilir aksi takdirde vahim gelişmeler olabilir” dedi.

Ömer Çelik: “Venezuela’ya başkan atamak gayrimeşru bir eylem”

İktidar cephesinden bir başka tepki de Adalet ve KalkınmaPartisi Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Venezuela’ya başkan tayin etmenin halka hakaret olduğunu söylerken Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat’la diyalog arayışını da eleştirdi:

“Venezuela’daki seçimleri beğenmeyenler, bir başka ülkededarbeyle iş başına geleni kırmızı halıyla karşılıyor, kendi halkını kimyasalsilahlarla katleden bir diğeri ile diyalog yolları arıyor. Bunlar 'kalıcı'oluyor. Kendi beğenmediklerinin yerine ise 'geçici' başkan atıyorlar. Bir ülkeye devlet başkanı atama çılgınlığınadüşenlerin pek çok çıkar hesabı olduğu açıktır. Atama yoluyla Venezuela halkına devlet başkanı tayin etmek o halkahakarettir. Hiçbir ülke Venezuela'ya ya da başka ülkeye devletbaşkanı atayamaz. Demokrasi ile yönetilen ülkelerin, başka bir ülkeye ‘atama’ yoluyla devlet başkanı seçmeleri tam bir saçmalık ve saldırganlıktır. Bu eylem, gayrimeşru bir eylemdir."