"Türkiye, Venezuela için yaptırımlara karşı bir cankurtaran oldu"

Venezuela-Türkiye ilişkilerinde eski başkan Hugo Chavez döneminde, uluslararası hegemonya karşıtlığından beslenen görece bir yakınlık olsa da, asıl yakınlaşmanın şimdiki başkan Nicolas Maduro döneminde başladığını belirten Deniz, "Maduro’nun çok zor zamanlar geçirdiği bir dönem olan 2017-2019 yılları arasında Türkiye onun için adeta bir cankurtaran oldu. ABD ve uluslararası camia, insan hakları ihlalleri ve şaibeli seçimler gibi konular yüzünden Venezuela'ya yaptırım ve baskı uyguluyordu. Bu dönemde Türkiye, Venezuela için yaptırımları delmeye yarayan bir ülke olarak ortaya çıktı" dedi.

Bu iddialarla birlikte Türkiye-Venezuela ilişkilerini ve Venezuela’nın uluslararası kaçakçılık iddialarını, İspanyolca yayın yapan ve sürgündeki Venezuelalı gazetecilerin çalıştığı basın kuruluşu Armando.info muhabiri Roberto Deniz’e sorduk.

Binali Yıldırım ise oğlunun Aralık ayında oraya gittiğini ve maske ile test kiti dağıttığını belirtti.

Uyuşturucu kaçakçılığı iddialarına da değinen Roberto Deniz, dünyanın en büyük kokain üreticisinin komşu ülkeleri Kolombiya olduğunu hatırlattı. Hükümet ile güvenlik güçlerindeki lider kadronun bu geçişleri en hafif tabiriyle görmezden geldiğini belirtti.

ABD'li bir yetkilinin yaptığı açıklamada, sadece 2018 yılında 240 ton kokainin, Kolombiya’dan Venezuela’ya, oradan da dünyanın farklı yerlerine dağıtıldığına dikkat çekildi.

Venezuelalı gazeteci Deniz, "Bu konuda kamuya mal olmuş birçok bilgi ve belge var. Kolombiya'dan gelen uyuşturucuların uçak ve teknelerle Venezuela'dan çıkarak Karayip'teki adalara, oradan başka yerlere gittiğine dair belgeler var" dedi.

Gazeteci, Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım ile ilgili ise herhangi bir bilgiye sahip olmadığını ancak böyle bir ihtimalin kendisini şaşırtmayacağını ifade etti.

"Çünkü buna benzer başka şeyler oldu. Zamanın Ekonomiden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve şu anda Petrol Bakanı olan Tareck El Aissami bu hükümetin en güçlü bakanlarından. Kendisi ABD tarafından uyuşturucu kaçakçılığı suçuyla aranıyor. Tareck El Aissami, Venezuela-Türkiye ittifakının kilit isimlerinden. Bakabilirsiniz, zannediyorum sadece bu dönemde Türkiye'ye 4-5 defa ziyarete gitmişti" dedi.