Türkiye-Venezuela Ticaretinde İmtiyazlı Dönem Başladı

Son yıllarda yaşadığı ekonomik ve siyasi krizlerle anılan Güney Amerika ülkesi Venezuela sadece dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip ülkesi değil, aynı zamanda dünyanın 3. büyük altın rezervlerine sahip ülkesi. Bunların yanı sıra koltan, elmas gibi zengin yeraltı zenginlikleri, su kaynakları, yüksek tarım, hayvancılık, gıda ve turizm potansiyeli ile ciddi ticaret olanaklarını barındırıyor. Venezuela’da geçen hafta Salı günü üst düzey temaslarda bulunan ve Ticareti Geliştirme Anlaşması imzalayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülkenin birbirini tamamlayıcı ekonomiler olduğunu belirtmişti. Anlaşma 21 Ağustos’ta iki ülkenin resmi gazetelerinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Venezuela’dan ithal edilecek peynir, yulaf, pirinç, yer fıstığı, bazı tohumlar, çikolata ve kakao içeren ürünlere belirli bir miktara kadar gümrük vergisi uygulanmayacağının Resmi Gazete’de yayımlanması, bazı kesimlerden eleştirilere neden olmuştu. Ancak bu yıl kota uygulanacağı duyurulan 15 ürün, anlaşmanın içerdiği binlerce ürünün içinde buzdağının sadece görünen kısmı.

Binlerce üründe karşılıklı gümrük vergisi avantajı İki ülke arasında yapılan Ticareti Geliştirme Anlaşması binlerce ürünü kapsayan1.277 sayfalık bir anlaşma. Listedeki tüm ürünlerin ticaretinde kısmi ya da tümden vergi avantajı sağlanıyor. Kısmi gümrük vergisi uygulanan ürünlerdeki vergiler de 7 yıl içinde kademeli olarak kaldırılıyor, bazı ürünlerin ithalatında ise tarife kotası uygulanıyor. 21 Ağustos’ta Venezuela’da ve Türkiye’de yürürlüğe giren ticaret anlaşması, her iki ülkeye de gıdadan sanayiye, tıp endüstrisinden inşaat sektörüne kadar birçok alanda binlerce üründe gümrük vergisi avantajı tanıyor. Türkiye-Venezuela ticari ilişkileri artıyor Türkiye’nin Venezuela’ya ihracatı 2016 yılında 18 milyon dolarken bu rakam 2019 yılında 137 milyon dolara, 2020’nin ilk yarısında ise 117,3 milyon dolara yükseldi. İhracatta öne çıkan ürünler arasında gıda, temizlik ve kozmetik, tekstil, ilaç ve kişisel temizlik ürünleri gibi kalemler dikkat çekiyor. Türkiye’nin 2016 yılında 65 milyon dolar olan ithalatı, 2019’de 20 milyon doların altına düştü ancak 2020’nin ilk yarısında yüzde 424 artarak 3,7 milyon dolardan 19,3 milyon dolara yükseldi. Türkiye’nin ithalatında hurda, vigla mango türü fasulye, alüminyum, metil alkol, tütün, odun kömürü, deri, ağaç ürünleri öne çıkıyor.