ÇORUM (AA) - Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah, "Türkiye, Venezuela'nın stratejik müttefikleri arasında yer almaktadır ve biz her geçen gün Türkiye ile olan dostluk ve iş birliği bağlarımızı bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz." dedi.

Maddah, Ekonomi ve Finans Bakan Yardımcısı Eduarda Ramirez, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes ve bazı yetkililerle birlikte Ahlatçı Grup'un Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren metal rafinerisini ziyaret etti.

Tesisi gezip yetkililerden bilgi alan Maddah, burada Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Zeki Gül ve Ahlatçı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı ile görüştü.

Maddah, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük bir sevgiyle karşılandığını belirterek, hem Türk halkına hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun selamlarını getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aralık 2018'de ülkelerini ziyaret ettiğini anımsatan Maddah, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Venezuela'da ağırlama şerefine nail olduk. Bu, şüphesiz ki tarihi ve eşi benzeri bulunmayan bir resmi ziyaret oldu. Bu vesileyle bir kez daha Türk ve Venezuela halkları arasındaki kardeşliğin altını çizmiş olduk. Devlet Başkanımız Maduro'nun Türk tarihine, Türk kültürüne ve geleneklerine sevgisini bir kez daha görmüş olduk." dedi.