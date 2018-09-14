Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Voleybolun Türkiye'de ilerlemesi, daha da gelişmesi ve uluslararası bağlamda çok daha güçlü bir hale gelmesi için biz de elimizden geleni yapacağız. Hem voleybol lisesi anlamında hem de başka çerçevelerde bu sporun gelişmesi adına Bakanlık olarak kararlıyız." dedi.

Başkentte Çankaya ilçesindeki bir otelde düzenlenen Türkiye Voleybol Federasyonu 60. Yıl Galası'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, programda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Bakanlık olarak sporun ve sanatın eğitim sisteminde daha fazla yer almasıyla ilgili bir ufka sahip olduklarını belirtti.

"Sporun ve sanatın ince ayarından geçmemiş olan çocukların gerçekten şahsiyetlerini bulacağını düşünmüyoruz." diye konuşan Selçuk, "Eğitimin birçok akademik içeriği var. Matematik var, fizik, kimya, biyoloji var ama 'bir çocuk sporla, sanatla buluştuğunda neler oluyor?' diye beyindeki aktivasyonlara baktığımızda inanılmaz bir bütünsel gelişim görüyoruz. O sebeple bütün eğitim sisteminin hedefi sporu daha da yüceltmek ve bütün federasyonlarımızın desteğini bu konuda almaya gayret etmek." ifadelerini kullandı.