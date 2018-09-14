Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Voleybolun Türkiye'de ilerlemesi, daha da gelişmesi ve uluslararası bağlamda çok daha güçlü bir hale gelmesi için biz de elimizden geleni yapacağız. Hem voleybol lisesi anlamında hem de başka çerçevelerde bu sporun gelişmesi adına Bakanlık olarak kararlıyız." dedi.
Başkentte Çankaya ilçesindeki bir otelde düzenlenen Türkiye Voleybol Federasyonu 60. Yıl Galası'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, programda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Bakanlık olarak sporun ve sanatın eğitim sisteminde daha fazla yer almasıyla ilgili bir ufka sahip olduklarını belirtti.
"Sporun ve sanatın ince ayarından geçmemiş olan çocukların gerçekten şahsiyetlerini bulacağını düşünmüyoruz." diye konuşan Selçuk, "Eğitimin birçok akademik içeriği var. Matematik var, fizik, kimya, biyoloji var ama 'bir çocuk sporla, sanatla buluştuğunda neler oluyor?' diye beyindeki aktivasyonlara baktığımızda inanılmaz bir bütünsel gelişim görüyoruz. O sebeple bütün eğitim sisteminin hedefi sporu daha da yüceltmek ve bütün federasyonlarımızın desteğini bu konuda almaya gayret etmek." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, voleybolun Türkiye'de ilerlemesi, gelişmesi ve uluslararası bağlamda daha güçlü hale gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Hem voleybol lisesi anlamında hem de başka çerçevelerde bu sporun gelişmesi adına Bakanlık olarak kararlıyız." dedi.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da hem kulüp hem de milli takımlar seviyesinde Türk sporunun en başarılı branşının voleybol olduğunu kaydetti.
Üstündağ, ülkeye ve millete sayısız şampiyonluk hediye eden voleybol ailesinin 60 yıllık yolculuğunun federasyon çatısı altında devam ettiğini belirterek, "Bu başarı hikayesinin içinde, devletimiz, kulüplerimiz, oyuncularımız, hakemlerimiz, antrenörlerimiz, taraftarlarımız, basınımız ve tüm federasyon çalışanlarımızın payı vardır." diye konuştu.
Başarının bir ekip işi olduğunu vurgulayan Üstündağ, şu ifadeleri kullandı:
"Federasyonumuzun varlık sebebi burada kendini belli etmektedir. Bizlerin en önemli görevi insanları birleştirmektir. Başarıda, mutlulukta, geçmişte, gelecekte mücadelemizde ülkemizi, sporseverleri ve voleybolseverleri birleştirmek federasyonumuzun önceliğidir. Bunun için 60 yıl önce altını temelden aldığımız kuvvetle ilerleyeceğiz. Her zaman gelişecek, çalışacak, birlik olacak, kime ait olursa olsun tüm başarıları beraber kutlayacağız. Tüm paydaşlarımızı kendi zirvesiyle buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün bu çatı altında olan, bu toprakların voleybol hikayesine katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu bize ki hepimiz aynı takımdayız. 60'ıncı yıl sloganımız da 'Hepimiz aynı takımdayız'."
Voleybol tarihine ilişkin belgesel gösteriminin yapıldığı etkinlik öncesinde, ilk milli takım forması, ilk erkek voleybol takımının fotoğrafı, kazanılan kupalar, imzalı voleybol toplarının yer aldığı çeşitli aksesuarlar da sergilendi.
Öte yandan geceye, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Toto Teşkilat Başkan Vekili Bünyamin Bozgeyik, milli voleybolcular, spor yöneticileri, antrenörler, bazı spor federasyonlarının başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.
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