Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz oldu

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- TÜRKİYE Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'ne oy birliği ile başkan seçilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz seçildi. Yılmaz, "Kurucusu olduğumuz birliğin başkanlığı görevini üstlendik. Er meydanlarını güçlendirerek, ata sporumuzu özendireceğiz ve dünyaya tanıtacağız. Yağlı güreşe gönül veren belediyelerimize teşekkür ederim" dedi.

Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Meclis Toplantısı, birliğin merkezi olan Balıkesir’de gerçekleştirildi. Birlik üyesi belediye başkanları, meclis üyeleri, güreş ağalarının yoğun katılım gösterdiği meclis toplantısını yönetmek üzere divan kurulu başkanlığına, mevcut en yaşlı üye sıfatıyla Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu seçildi.

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanlığı'na ise meclis üyelerinin oy birliğiyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz seçildi. Meclis 1. Başkan Vekilliğine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Meclis 2. Başkan Vekilliğine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, asil katip üyeliklerine Karesi Belediyesi Meclis Üyesi Başar Atikbay, Kepsut Belediyesi Meclis Üyesi Feyzullah Uygur, yedek katip üyeliklerine; Karesi Belediyesi Meclis Üyesi Kemal Aydın, Burhaniye Belediyesi Meclis Üyesi Murat Yazgan, encümen üyeliklerine ise Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz getirildi.

‘YAĞLI GÜREŞİ TÜM DÜNYAYA ANLATACAĞIZ’

Yağlı güreşin, Türkiye’nin kültürel ve soyut bir mirası olduğunu vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yücel Yılmaz, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Yağlı güreşin bizim kültürümüzü yansıtan bir spor olduğunu ve Türk’e özel bir spor olduğunu tüm dünyaya anlatmak istiyoruz. Birliğimizin kökünde bu kültürel mirasımızı yaşatmak, orijinalitesini devam ettirmek var. Bunun doğal seyircisi sabah saat: 07.00’de geliyor, akşam ezanına kadar güreşler devam ettiği sürece bir şekilde orada bekliyor. Bir rivayete göre 20 milyon seyircisi olan bir spor. Kırsal mahallelerimizde var. Er meydanlarını güçlendirerek, ata sporumuzu özendireceğiz ve dünyaya tanıtacağız. Yağlı güreşe gönül veren belediyelerimize teşekkür ederim.”

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