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Türkiye ‘Yanlış Haber’ Yayınında En Çok Kaygı Yaratan Ülkeler Arasında

08.11.2018 17:52 | Son Güncelleme

Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye, haber okuyucularının en çok güven eksikliği hissettiği ve 'yanlış haberlere' en sık rastlanan ülkeler arasında.

Türkiye ‘Yanlış Haber’ Yayınında En Çok Kaygı Yaratan Ülkeler Arasında

Reuters Gazetecilik Araştırmaları Enstitüsü ile Oxford Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye, haber okuyucularının en çok güven eksikliği yaşadığı ve ‘yanlış bilgilendirme’ durumlarıyla en çok karşılaşılan ülkeler arasında bulunuyor.

‘Dijital Haberler Raporu’ aralarında Türkiye’nin de olduğu toplam 37 ülkede 2018 yılının başında internetten yapılan bilimsel bir anketin sonuçlarına göre hazırlandı.

Araştırmada haber kaynaklarına duyulan güven, yanlış bilgilendirme, yeni dijital haber portalları ve uygulamalar ve Facebook kullanımı ile ilgili değişiklikler gibi konulara odaklanıldı.

Türkiye’de haber izleyicilerinin yalnızca yüzde 38’i medyaya güveniyor

Elde edilen verilere göre Türkiye’de haberlere genel anlamda duyulan güven yüzde 38. Bu oran sosyal medyada yayınlanan haberler için ise yüzde 33.

Raporda siyasal eğilim ve tercihlerin de medyaya duyulan güveni etkilediği belirtiliyor. Türkiye’de sağ görüşlü bireyler arasında medyaya güven duyanların oranı yüzde 51 olarak belirlenirken, araştırmaya katılan sol görüşlü bireylerin sadece yüzde 29’unun medyaya güvendiği ortaya çıktı.

Türkiye’de 18-24 yaşlar arasındaki gençlerin medyaya olan güveni ise en az seviyede. Bu yaş grubundakilerin sadece yüzde 28’i güven konusunda olumlu yanıt verdi.

Türkiyeli okuyucuların yüzde 49’u yanlış haberlerden şikayetçi

Araştırma verilerine göre, son yıllarda sıklıkla gündeme gelen ‘yanlış bilgilendirme’ ve ‘yanlış haber’ konuları Türkiye’deki okuyucuları da ciddi oranda endişelendiriyor. Araştırmaya dahil olan okuyucuların yüzde 49’u ‘tamamen siyasal ya da ticari amaçlarla uydurulmuş haberlere’ sıklıkla rastladıklarını belirtti. Araştırmaya dahil edilen 37 ülkenin katılımcılarının bu soruya verdiği yanıtın ortalaması ise yüzde 26.

Diğer taraftan, Brezilyalı okuyucuların yüzde 85’i, İspanyalıların yüzde 69’u ve Amerikalı okuyucuların yüzde 64’ü de ‘yanlış haber’ endişesini taşıyor.

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