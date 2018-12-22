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"Türkiye yaptığı her hamleyle başarıya ulaştı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 11:10 | Son Güncelleme

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar: - "(ABD'nin Suriye'den çekilme kararı) Fırat Kalkanı ve Afrin Harekatı'nda olduğu gibi bu sefer de Türkiye'nin bu kararlı tutumunun devam edeceğini biliyorlar. ABD'nin yapacak çok da fazla bir hamlesi yoktu. Türkiye bugüne kadar hangi hamleyi yaparsa yapsın sonunda başarıya ulaştı" - "(Fırat'ın doğusuna planlanan operasyon) Yaklaşık 480 kilometrenin ilk etapta ne kadarının temizleneceğini bilmiyoruz ama ne kadar temizlenirse temizlensin en azından ilk etapta 500 bin civarındaki mültecinin kendi ülkelerine döneceğini biliyoruz"

UĞUR SUBAŞI - Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin, "Fırat Kalkanı ve Afrin Harekatı'nda olduğu gibi bu sefer de Türkiye'nin bu kararlı tutumunun devam edeceğini biliyorlar. ABD'nin yapacak çok da fazla bir hamlesi yoktu. Türkiye bugüne kadar hangi hamleyi yaparsa yapsın sonunda başarıya ulaştı." dedi.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda planladığı operasyonu ve Amerika'nın Suriye'den çekilme kararını AA muhabirine değerlendiren Yarar, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna geçeceğine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer birimler tarafından onlarca defa karşı tarafa bildirimde bulunulduğunu anımsattı.

Yarar, Türkiye'nin, Fırat'ın doğusunda oldubittinin kabul edilmeyeceği noktasında devamlı mesajlar verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"En sonunda Fırat Kalkanı ve Afrin Harekatı'nda olduğu gibi bu sefer de Türkiye'nin bu kararlı tutumunun devam edeceğini biliyorlar. ABD'nin yapacak çok da fazla bir hamlesi yoktu. Türkiye bugüne kadar hangi hamleyi yaparsa yapsın sonunda başarıya ulaştı. Uluslararası toplumlar, karşılarındaki kişilerin ve devletlerin söylediklerinde ne kadar tutarlı olduklarına bakarlar. 15 Temmuz sonrası yaşanan bütün süreçlere baktığınızda Türkiye ne istiyorsa sahada aynısını yaptı, söylediğinin arkasında durdu. İster Astana, ister Soçi, ister İdlib olsun... Bugün de Fırat'ın doğusuna geçeceğiyle ilgili muhtemelen ellerinde çok kuvvetli istihbarat bilgileri vardı. Bu sefer de Amerika hamle yaparak geri çekildi."

- "Türkiye savunma sanayisinde büyük teknolojiye sahip"

Mete Yarar, terör örgütlerinin Afrin Harekatı'nda şu ankinden çok daha büyük hazırlık yaptığını söyleyerek, "Ormanlık, dağlık bir alandı, arazi de onlara çok büyük fayda sağlıyordu. Yıllardan beri sahada çalıştıkları için de yüzlerce kilometrelik tüneller ve beton korunaklar yapmışlardı ama ona rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenlik güçlerini durduramadılar. Bugün yaptıkları hazırlıklarda çok da bir anlam ifade etmiyor. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye, bütün bu hendek ve barikatları yıkacak kadar savunma sanayisinde büyük bir teknolojiye sahip." ifadelerini kullandı.

- "Bu harekatla yaklaşık 500 bin mültecinin yuvasına döneceğini biliyoruz"

Yarar, Fırat'ın doğusuna planlanan operasyona doğru bir zamanda başlanacağını bildirerek, "Yaklaşık 480 kilometrenin ilk etapta ne kadarının temizleneceğini bilmiyoruz ama ne kadar temizlenirse temizlensin en azından ilk etapta 500 bin civarındaki mültecinin kendi ülkelerine döneceğini biliyoruz. Biz Afrin ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda da gördük 260 bin civarında kişi topraklarına geri döndü. Burada da Türkiye'ye gelen yaklaşık 500 bin civarındaki sığınmacı misafirimizin geri döneceği düşünülüyor. İnşallah Türkiye doğru zamanda şartların oluştuğu anda operasyonu başlatacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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ABD'nin Suriye'den çekilmesi Fırat'ın doğusuna planlana operasyon Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar

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