"Türkiye yaptığı her hamleyle başarıya ulaştı"

UĞUR SUBAŞI - Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin, "Fırat Kalkanı ve Afrin Harekatı'nda olduğu gibi bu sefer de Türkiye'nin bu kararlı tutumunun devam edeceğini biliyorlar. ABD'nin yapacak çok da fazla bir hamlesi yoktu. Türkiye bugüne kadar hangi hamleyi yaparsa yapsın sonunda başarıya ulaştı." dedi.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda planladığı operasyonu ve Amerika'nın Suriye'den çekilme kararını AA muhabirine değerlendiren Yarar, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna geçeceğine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer birimler tarafından onlarca defa karşı tarafa bildirimde bulunulduğunu anımsattı.

Yarar, Türkiye'nin, Fırat'ın doğusunda oldubittinin kabul edilmeyeceği noktasında devamlı mesajlar verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"En sonunda Fırat Kalkanı ve Afrin Harekatı'nda olduğu gibi bu sefer de Türkiye'nin bu kararlı tutumunun devam edeceğini biliyorlar. ABD'nin yapacak çok da fazla bir hamlesi yoktu. Türkiye bugüne kadar hangi hamleyi yaparsa yapsın sonunda başarıya ulaştı. Uluslararası toplumlar, karşılarındaki kişilerin ve devletlerin söylediklerinde ne kadar tutarlı olduklarına bakarlar. 15 Temmuz sonrası yaşanan bütün süreçlere baktığınızda Türkiye ne istiyorsa sahada aynısını yaptı, söylediğinin arkasında durdu. İster Astana, ister Soçi, ister İdlib olsun... Bugün de Fırat'ın doğusuna geçeceğiyle ilgili muhtemelen ellerinde çok kuvvetli istihbarat bilgileri vardı. Bu sefer de Amerika hamle yaparak geri çekildi."