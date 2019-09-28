HABER

"Türkiye, yaptığı yeni atılım hamleleriyle her adımda tarih yazıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.09.2019 15:47 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: - "Balıkesir'de son 17 yılda sadece İŞKUR aracılığıyla 143 bin vatandaşımız işe yerleşti. İstihdam teşviklerimizden de faydalanan 90 bin iş yerine 1,5 milyara yakın teşvik sağlamış olduk" - "Son 17 yılda Türkiye, yaptığı yeni atılım hamleleriyle her adımda tarih yazıyor"

BALIKESİR (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Balıkesir'de son 17 yılda sadece İŞKUR aracılığıyla 143 bin vatandaşımız işe yerleşti. İstihdam teşviklerimizden de faydalanan 90 bin iş yerine 1,5 milyara yakın teşvik sağlamış olduk."" dedi.

Selçuk, Balıkesir Valiliği'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Balıkesir'in kültürel zenginliği, doğası, turizmiyle kendine özgü bir kimliğe sahip olduğunu belirten Selçuk, "Bizler 82 milyonluk ülkemizin, Türkiye'nin her güzel köşesine gidiyoruz. O ilimizdeki kuruluşları, il müdürlüklerini, yatırımlarımızı inceleme fırsatı buluyoruz." diye konuştu.

Balıkesir'e yapılan yatırımları anlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Son 17 yılda Türkiye, yaptığı yeni atılım hamleleriyle her adımda tarih yazıyor. Balıkesir de girişimciliğiyle üretkenliğiyle milli değerlere olan bağlılığıyla da bölgede önemli bir aktör. Hükümetimizin ilimize yaptığı yatırımlar sayesinde Balıkesir bugün yeni bir çehre kazanmış durumda. Şehrimize yönelik son 17 yılda 36 milyara yakın bir yatırım yapıldı ve bunun neredeyse 4 milyarı bakanlığımız tarafından yapılmış durumda. Yine gıda, eğitim, sağlık yardımları ve proje desteklerini içine alan sosyal yardımlardan 2018 yılında, yaklaşık 42 bin aile faydalanmış durumda. Bu süreçte bu şekilde 2018'de ilimize aktardığımız sosyal yardımlar kaynağı 332 milyon lira. Bunu yaklaşık 15 sene ile kıyasladığımızda neredeyse 60 katlık bir artırıma tekabül ediyor. Yine 2019'da da bugüne kadar harcanan yaklaşık miktarın da geçen senenin üzerinde olacağını söylemek isterim. Balıkesir'de son 17 yılda sadece İŞKUR aracılığıyla 143 bin vatandaşımız işe yerleşti. İstihdam teşviklerimizden de faydalanan 90 bin iş yerine 1,5 milyara yakın teşvik sağlamış olduk."

Selçuk, 2023 hedeflerine yürürken gerek altyapı gerek üstyapı hizmetleri ve sosyal hizmetlerde şehirlerin mevcut potansiyelini daha ileri taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Sabah duygusal bir an yaşadığına dikkati çeken Selçuk, "İlkokuldaki mandolin hocam Feriştah Hoca ile karşılaşmış oldum. O da benim için güzel bir anı oldu. Balıkesir'de bu karşılaşmayı sağlayan valimize, vekillerimize, il başkanımıza, belediye başkanımıza çok teşekkür ederim." dedi.

Yatırımları ve istihdamı artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Selçuk, "Sosyal hizmetlerde AK Parti'mizin, hükümetlerimizin sosyal devlet, insan odaklı devlet anlayışını Balıkesir'e daha fazla yansıtmak istiyoruz. Bu, hep beraber, katılımcı demokrasiyle beraber olacak. Bu anlamda sizlerin de katkılarınızla ilimizi daha güzel yarınlara ulaştıracağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Balıkesir Valiliğinin şeref defterini imzalayan Selçuk'a, Vali Ersin Yazıcı tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Daha sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Selçuk'a burada da Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından çeşitli hediyeler sunuldu.

Depremin ardından tedirgin eden görüntü!Depremin ardından tedirgin eden görüntü!
Bakan Selçuk, Balıkesir’i rakamlarla anlattıBakan Selçuk, Balıkesir’i rakamlarla anlattı
AK Parti'li Bostancı: İnfaz düzenlemesini en hızlı şekilde yapmaya çalışacağızAK Parti'li Bostancı: İnfaz düzenlemesini en hızlı şekilde yapmaya çalışacağız
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir İŞKUR yatırım Zehra Zümrüt Selçuk

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

İşte dev derbinin kadroları

İşte dev derbinin kadroları

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Hedef 75 milyon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Hedef 75 milyon!

MHP lideri Bahçeli’den o paylaşımlara suç duyurusu

Bahçeli’den o paylaşımlara suç duyurusu!

Özhaseki'den İstanbul'daki deprem sonrası flaş açıklama

Özhaseki'den İstanbul'daki deprem sonrası flaş açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili flaş kayıp araç iddiası

İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili flaş kayıp araç iddiası

Devlet Bahçeli'den İstanbul'daki depremle ilgili açıklama

Devlet Bahçeli'den deprem mesajı!

Bakan Selçuk'dan İstanbul'daki deprem sonrası açıklama

Bakan Selçuk'dan İstanbul'daki deprem sonrası açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.