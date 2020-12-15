“Türkiye Yaptırımdan Başka Seçenek Bırakmadı”

ABD’nin Türkiye’ye Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alması sebebiyle yaptırım kararı almasının ardından Amerikalı yetkililerden “Türkiye başka seçenek bırakmadı” açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan iki üst düzey yetkili, Türkiye’ye uygulanmasına karar verilen yaptırımlar konusunda telekonferans yöntemiyle basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Uluslararası Güvenlik ve Silahların Yayılmasının Önlenmesinden sorumlu Bakan Yardımcısı Christopher Ford, “Türkiye’ye en üst düzeyde ve çeşitli vesilelerle S-400 sistemini satın almasının, ABD’nin askeri teknolojisinin ve personelinin güvenliğini tehlikeye atacağı, bu alımın Rusya’nın savunma sektörüne önemli düzeyde maddi kaynak sağlayacağı ve Ruslar’a Türk Silahlı Kuvvetleri’ne erişme olanağı vereceğini net bir şekilde iletmiştik” dedi. Ford, “Türkiye yine de S-400 alımından vazgeçmedi ve bu sistemleri test etti. Yaptırım riskine ve başka alternatifler olmasına rağmen bunu yaptı. O nedenle Türkiye’nin kararı bize harekete geçmekten başka seçenek bırakmadı” ifadelerini kullandı.

“Başka ülkeler de yaptırım kararımızı not etmeli” ABD’li yetkili, “Yaptırım uygulamak zorunda kalmaktan üzüntü duyduk. Türkiye’nin S-400 sorununu mümkün olan en kısa zamanda çözmek için bizimle çalışmasını umuyoruz. Başka ülkelerin de ABD’nin CAATSA‘nın 231’inci maddesini tam olarak uygulayacağını not etmelerini ve Rusya’dan özellikle yaptırımları tetikleyecek donanım almaktan kaçınmalarını umuyoruz” dedi. ABD’li yetkili, askeri bir müttefikin askeri alımlardan sorumlu temel kurumunun ABD’nin savunma sanayisiyle ilişkisinin kesilmesinin önemli bir adım olduğunun altını çizdi. Özellikle NATO müttefiki Türkiye’ye böyle bir yaptırımın uygulanmasının önemsiz bir adım olarak nitelendirilmeyeceğini belirtti. Christopher Ford, “Güçlü bir mesaj vermek ve Savunma Sanayii Başkanlığı’nın S-400 alımında rol üstlenmeye karar vermesinin sonuçlarını açık şekilde hissetmesini istedik” ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu’ndan Bakan Yardımcısı Vekili Matthew Palmer da Türkiye’nin Afganistan’da üstlendiği role ve NATO’nun Kosova gücüne yaptığı askeri katkılarına atıfta bulunarak, “Bir NATO müttefikine yaptırım uygulamak hafife aldığımız bir şey değil. Türkiye’nin NATO’ya katkılarına verdiğimiz değer sürdürüyoruz” dedi.

Palmer, “Türkiye ve ABD ilişkilerini tanımlamasının istenmesi üzerine, Karmaşık bir ilişki. Zorlu bir ilişki. Önemli bir ilişki. Elbette Türkiye hala bir ortak ve NATO müttefiki” şeklinde konuştu. Türkiye’nin S-400 sistemlerini satın almasının 2016 yılında Polonya’nın başkenti Varşova’da yapılan NATO Zirvesi’nde müttefiklerin taahhütleriyle uyuşmadığını, müttefiklerin NATO bünyesindeki diğer sistemlerle uyumlu askeri donanım almaları gerektiğini ancak S-400’lerin bu koşulu karşılamadığını belirtti. “Hedef Rusya’’ ABD olarak Türkiye’nin hava savunma ihtiyacını karşılamak üzere Patriot sistemleri dahil olmak üzere alternatif tekliflerde bulunduklarını belirten Palmer, Türkiye’nin S-400 sistemini faaliyete geçirmeye yönelik adım attığına dikkat çekti. ABD’li yetkili, CAATSA’nın yaptırımlara ilişkin maddesinin Türkiye dahil ABD’nin müttefiklerinin askeri kapasitesine ya da savaşa hazırlık derecesine zarar verme amacı taşımadığını, hedefin Rusya olduğunu belirti. Yaptırımlar neden şimdi uygulanıyor?