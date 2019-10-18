Türkiye Yardım Sevenler Derneği Üsküp'te konser verdi

Kara, burada yaptığı konuşmada, programa katılmaktan son derece gururlu ve mutlu olduğunu belirterek, "Ata toprağındasınız şu anda. Kendinizi evinizde hissedebilirsiniz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum." dedi.

Derneğin yaptığı güzel işleri izlerken yürekten heyecanlandığını dile getiren Kara, "Gerçekten 133 şubeyle 91 yıl ayakta duran bir Türkiye Yardım Sevenler Derneği var. Ben hep şunu söylüyorum, biz ancak bu yardımlarla muasır medeniyetlere ulaşabiliriz ve herkes üzerine düşen bu güzel görevi layıkıyla yerine getirip sizler gibi insanlar toplumumuzu devam ettirirse, şundan hiç şüphem yok ki çok güzel nesiller yetişmiş olacaktır. Candan, yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği 2. Başkanı Dilek Bayazıt, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 91 yıl önce kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olduklarını anımsatarak, "Yardım amaçlı kurulmuştur. Her yerde kimin neye yardımı varsa biz dernek olarak oradayız. En büyük yardımımız eğitimedir. Biz insana yardımı hedeflemişizdir, insanı eğitmeyi hedeflemişizdir." ifadeleri kullandı.

Türkiye genelinde 133 şubede on binlerce çocuğa eğitim bursu verdiklerini dile getiren Bayazıt, amaçlarının dünyada barışı ve beraberliği sağlamak olduğunu söyledi.