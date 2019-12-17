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Türkiye, yardımlar için Suriye'ye beşinci sınır kapısı açılmasını istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 11:42 | Son Güncelleme

Türkiye, Suriye'ye insani yardımlarının girişi için Tel Abyad'ın da BM Güvenlik Konseyi kararına eklenmesini teklif ederken, ABD bu konuda Türkiye'ye destek veriyor - Rusya, Er-Remse ve El-Yarubiyye sınır kapılarının "işlevsel olmadığı" gerekçesiyle 6 ay boyunca kapatılmasını öneriyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - BETÜL YÜRÜK - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye'ye sınır ötesi yardımlar yapılmasına 2014 yılından bu yana olanak sağlayan kararı bu yıl sonunda yenilemesi gerekiyor. Türkiye, karara beşinci sınır kapısı olarak Tel Abyad'ın eklenmesini teklif ederken, Rusya yardımların girdiği sınır kapılarını ikiye düşürmek istiyor.

Suriye'ye sınır ötesi yardımlar mevcut BMGK kararı doğrultusunda dört sınır kapısından yapılıyor. İlk olarak 2014'te kabul edilen Konsey kararının yıl sonuna kadar yenilenmesi görüşülüyor.

Geçen yıl yapılan görüşmelerde karar, veto yetkisine sahip Rusya'dan itirazlar gelse de uzun süren görüşmelerin ardından Rusya ve Çin'in çekimser kalmasıyla yenilenebildi.

Bu yıl ise görüşmeler sürerken Türkiye, Suriye'ye insani yardımların girdiği sınır kapılarına beşincisinin de eklenmesini istedi. ABD de Türkiye'nin söz konusu isteğine destek verdiğini açıkladı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Güvenlik Konseyinin aralık ayı dönem başkanlığını devralmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Önümüzdeki 12 ay boyunca bu yardım kararını güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. Türkiye'nin beşinci bir sınır kapısı eklenmesi teklifini de destekliyoruz. Bu, artan insani ihtiyaçları karşılamak açısından çok önemli." açıklamasıyla Türkiye'nin önerisini desteklemişti.

AA muhabirinin BM'de diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Rusya ise Suriye'ye insani yardımların girdiği sınır kapısı sayısının dörtten ikiye düşürülmesini teklif ediyor.

Suriye'ye yardımlar 2014 yılından beri Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse sınır kapısı, Türkiye ile olan Babüsselame ve Babülhava sınır kapıları ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapısından giriyor.

Rusya, BM Güvenlik Konseyine sunduğu kendi karar tasarısında Er-Remse ve El-Yarubiyye sınır kapılarının ''işlevsel olmadığı'' gerekçesiyle 6 ay boyunca kapatılmasını öneriyor.

BM ise kararın yenilenmesinin kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, söz konusu kararla ilgili daha önce sınır ötesi insani yardımların alternatifi olmadığı ve Suriye'de 4 milyon kişinin bu yardımlara muhtaç olduğu açıklamasını yapmıştı.

Rusya'nın endişelerine de cevap veren Lowcock, Suriye'ye sınır ötesi yardımların, en fazla incelenen ve 4 ayrı noktada aranan yardım konvoyları olduğuna dikkati çekmiş ve yardımların 15 farklı ülkeden denetçilerin bulunduğu BM Denetleme Mekanizması tarafından tek tek açılarak kontrol edildiğini söylemişti.

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ABD insani yardımlar Rusya sınır kapıları sınır ötesi Suriye Tel Abyad Türkiye

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