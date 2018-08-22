"Türkiye yaşlanıyor, palyatif bakım yaygınlaşmalı"

İSTANBUL, (DHA) PALYATİF Bakım Derneği Başkanı ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Meltem Uyar, destekleyici bakım olarak ifade edilen palyatif bakımın dünyanın birçok ülkesinde insan hakkı olarak kabul edildiğini ve dünyanın birçok ülkesi gibi nüfusu yaşlanan Türkiye'de de palyatif bakım merkezlerinin arttırılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Uyar, palyatif bakımın bir hastalığı olan ancak tedaviden yeterli yanıt alınamadığı durumlarda, yaşam sonu desteğine ihtiyaç duyan kimselerde devreye girmesi gereken bir tıbbi süreç olduğunu da ifade etti ve şunları söyledi: "Destekleyici bakım olarak da ifade edilebilen Palyatif Bakım genel hatlarıyla, hastanın yaşam kalitesinin arttırılması, ağrı ve benzeri yakınmalarının azaltılması ve ilgili durumda hasta yakınına da gerekli desteğin verilmesini kapsıyor. Palyatif Bakım için aralarında doktor, hemşire, psikolog, fizyoterapist, sosyal çalışmacı ve manevi destek uzmanının yer aldığı kalabalık bir ekibi ihtiyaç duyuluyor. Hastanın gereksinimine göre yapılan destek planlarının yanı sıra, hastayla birlikte aynı zorlu süreçten geçen hasta yakınlarına da psikososyal destek verilmesi gerekliliği de ön plana çıkıyor.”