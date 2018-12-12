Türkiye yasta! Şehit emniyet müdürüne acı veda

Dün makamında bir trafik polisi tarafından şehit edilen Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Rize Valiliği önünde tören düzenlendi.
DHA muhabiri Muhammet Kaçar o anları şöyle anlattı: Verdi'nin cenazesi morgtan alınarak, görev yaptığı emniyet binasının önünden de geçilerek naaşı polislerin omuzunda tören alanına getirildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Kaya, bölge valileri de katılıyor. Göreve geçen sene başlamıştı ama herkesle sıcak bir bağ kurmuştu.
AĞLATAN SÖZLER
Törende konuşan Rize Valisi Kemal Çeper ise şunları söyledi: İşinin ne kadar güzel yapılabileceğini gösterdi. Sayın Bakanım, biz bu caddelerde Altuğ müdürümle yürüdük, banklarda oturduk, vatandaşlarımızla sohbet ettik. Ne kadar sevildiğini gözlerimle gördüm. Altuğ müdürümün yüzündeki gülümsemenin, samimiyetin ne kadar gerçek olduğunu gördünüz. Bu memleket çok kıymetli bir bürokratını kaybetti. O yıllarca her türlü kötülükle mücadele etti ama takdiri ilahidir ki kalleşliğin nereden geleceğini bilemiyorsunuz. En yakınınız, insanlık gösterdiğiniz insan gelip sizi şehit ediyor. Dün sevgili evladımız Almira, bakanımıza sarılarak şunu söyledi, "Babam bize ben her zaman için şehit olurum ama ben şehit olduğum zaman dik durmanızı, bir şehit evladı gibi davranmanızı istiyorum" dedi.
Çok sevdiği ve çok sevildiği bu ilde gözyaşlarımızla gökyüzü de ağlayarak müdürümüzü uğurluyoruz. Allah bu ile yaptığı hizmetlerden dolayı rahmet eylesin. Bu ülke bu devlet için yaptıklarından dolayı kendisine şükranlarımız birkez daha arz ediyorum.
Törende konuşan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da, şehit olan Verdi hakkında şöyle konuştu: Bugün burada, dün öğle saatlerinde meslektaş görünümlü bir katilin silahından çıkan hain kurşunlarla şehadet şerbetini içen kahraman bir vatan evladına, yüreği vatan aşkıyla dolu güleryüzlü, mütevazı, halkla kaynaşmış Rize'nin genç emniyet müdürü Altuğ Verdi kardeşimizi ebedi aleme uğurlamak için toplanmış bulunuyoruz. Bizim inanacımıza göre şehitler, cennette peygamberlerden sonraki en yüksek mertebenin sahibidirler. Her müslüman Türk evladı hayatı boyunca hep şehit olmayı arzu eder, bunun için de mücadele eder. Bizim inacımıza göre kötülüklere karşı savaşırken ölenler şehit olurlar. O bu vatanın ekmeğini yediğimiz gibi gerekirse uğruna kurşunda yeriz diyenlerdendi. Geride çok güzel hatıralar, güzel hizmetler, güzel dostluklar bırakarak aramızdan ayrıldı. Bu güzel insanı yetiştiren ailesine de bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum.
AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı ise törende şunları söyledi: Toplumun her kademesine giren, toplumla birlikte yaşamaya gayret gösteren bir emniyet müdürümüzdü. Cenab-ı hak kendisine rahmet eylesin. Biz onu Rizeliler olarak asla unutmayacağız.
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