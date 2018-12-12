Türkiye yasta! Şehit emniyet müdürüne acı veda

Dün makamında bir trafik polisi tarafından şehit edilen Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Rize Valiliği önünde tören düzenlendi.

DHA muhabiri Muhammet Kaçar o anları şöyle anlattı: Verdi'nin cenazesi morgtan alınarak, görev yaptığı emniyet binasının önünden de geçilerek naaşı polislerin omuzunda tören alanına getirildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Kaya, bölge valileri de katılıyor. Göreve geçen sene başlamıştı ama herkesle sıcak bir bağ kurmuştu.

AĞLATAN SÖZLER

Törende konuşan Rize Valisi Kemal Çeper ise şunları söyledi: İşinin ne kadar güzel yapılabileceğini gösterdi. Sayın Bakanım, biz bu caddelerde Altuğ müdürümle yürüdük, banklarda oturduk, vatandaşlarımızla sohbet ettik. Ne kadar sevildiğini gözlerimle gördüm. Altuğ müdürümün yüzündeki gülümsemenin, samimiyetin ne kadar gerçek olduğunu gördünüz. Bu memleket çok kıymetli bir bürokratını kaybetti. O yıllarca her türlü kötülükle mücadele etti ama takdiri ilahidir ki kalleşliğin nereden geleceğini bilemiyorsunuz. En yakınınız, insanlık gösterdiğiniz insan gelip sizi şehit ediyor. Dün sevgili evladımız Almira, bakanımıza sarılarak şunu söyledi, "Babam bize ben her zaman için şehit olurum ama ben şehit olduğum zaman dik durmanızı, bir şehit evladı gibi davranmanızı istiyorum" dedi.