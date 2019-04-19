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Türkiye Yayıncılar Birliği 23. Olağan Genel Kurulu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 21:32 | Son Güncelleme

Birliğin yönetim kurulu başkanlığına, 2019-2021 çalışma döneminde de görevine devam etmek üzere Kenan Kocatürk getirildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Yayıncılar Birliği yönetim kurulu başkanlığına, yeniden Kenan Kocatürk seçildi.

Türkiye Yayıncılar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, birliğin 23. Olağan Genel Kurulu kapsamında iki yıllık çalışma döneminin değerlendirilmesinin ardından, yönetim kurulu başkanlığına 2019-2021 çalışma döneminde de görevine devam etmek üzere Kenan Kocatürk getirildi.

Kurulda ayrıca birlikte uzun yıllar görev alan Fahri Aral ve Arman Fikri de yönetim kurulundaki görevlerinden ayrıldı.

Türkiye Yayıncılar Birliği'nin 2019-2021 çalışma döneminde görev yapacak yeni yönetim kurulunun görev dağılımları ise şu şekilde belirlendi:

"Kenan Kocatürk (Yönetim Kurulu Başkanı-Literatür Yayıncılık), Koray Seçkin (İkinci Başkan-Seçkin Yayıncılık), Özgür Akın (Genel Sekreter-Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık), Servet Düz (Sayman-Bora Yayıncılık Dağıtım), Mustafa Nemutlu (Üye-Teknolist Bilgi Sistemleri), Tan Çağlayan (Üye-Çağlayan Kitabevi) ve Erol Aydın (Üye-Siren Yayınları)"

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Kenan Kocatürk Türkiye Yayıncılar Birliği

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