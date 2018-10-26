"Türkiye yayıncılık sektörü yurt dışına açılmaya hazır"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) Başkanı Mustafa Doğru, "Türkiye dünyanın 11. büyük yayıncılık sektörüne sahip ve bu güç yurt dışına da açılmaya hazır." dedi.

TBYM'nin 1. Olağanüstü Genel Kurulu'ndaki Divan Heyeti seçimi sonrasında gerçekleştirilen yeni yönetim kurulunun ilk toplantısında Mustafa Doğru başkanlığa, Mehmet Burhan Genç başkan yardımcılığına, Fikret Arslan ise muhasip üyeliğe seçildi.

Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün içinde bulunduğu duruma değinerek, yapacak çok işleri olduğunu ifade etti.

Yayıncıların korsan kitaplar, kağıt tedariki, fuarlar, dağıtımcılar ve finansal şartlardaki değişiklikler gibi çeşitli konularda sorunlar yaşadığını belirten Doğru, sektörün büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve gidecek çok yolları bulunduğunu kaydetti.

"Türkiye, dünyanın 11. büyük yayıncılık sektörüne sahip ve bu güç yurt dışına da açılmaya hazır." diyen Doğru, TBYM'nin Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları (Fellowship İstanbul) ve Türk Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi (TEDA) gibi başarılı organizasyonlara katkı sağladığını hatırlattı.