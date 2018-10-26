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"Türkiye yayıncılık sektörü yurt dışına açılmaya hazır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 18:22 | Son Güncelleme

TBYM Başkanı Mustafa Doğru: - "Türkiye dünyanın 11. büyük yayıncılık sektörüne sahip ve bu güç yurt dışına da açılmaya hazır" - "Her şeye rağmen artan kitap üretimimiz var. Genç ve okuyan bir nüfusumuz var. Bizim bir meslek birliği olarak mesleğimizi güçlendirmek ve yükseltmek gibi bir misyonumuz da var"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) Başkanı Mustafa Doğru, "Türkiye dünyanın 11. büyük yayıncılık sektörüne sahip ve bu güç yurt dışına da açılmaya hazır." dedi.

TBYM'nin 1. Olağanüstü Genel Kurulu'ndaki Divan Heyeti seçimi sonrasında gerçekleştirilen yeni yönetim kurulunun ilk toplantısında Mustafa Doğru başkanlığa, Mehmet Burhan Genç başkan yardımcılığına, Fikret Arslan ise muhasip üyeliğe seçildi.

Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün içinde bulunduğu duruma değinerek, yapacak çok işleri olduğunu ifade etti.

Yayıncıların korsan kitaplar, kağıt tedariki, fuarlar, dağıtımcılar ve finansal şartlardaki değişiklikler gibi çeşitli konularda sorunlar yaşadığını belirten Doğru, sektörün büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve gidecek çok yolları bulunduğunu kaydetti.

"Türkiye, dünyanın 11. büyük yayıncılık sektörüne sahip ve bu güç yurt dışına da açılmaya hazır." diyen Doğru, TBYM'nin Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları (Fellowship İstanbul) ve Türk Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi (TEDA) gibi başarılı organizasyonlara katkı sağladığını hatırlattı.

Doğru, "Her şeye rağmen artan kitap üretimimiz var. Genç ve okuyan bir nüfusumuz var. Bizim bir meslek birliği olarak mesleğimizi güçlendirmek ve yükseltmek gibi bir misyonumuz da var. Sektörümüzdeki diğer paydaşlarla birlikte çalışarak hep birlikte başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

İstanbul'da 1975 yılında dünyaya gelen Mustafa Doğru, 2006 yılında gerçekleştirilen Frankfurt Kitap Fuarı'nda Türkiye Milli Standı Proje Koordinatörlüğü yaptı.

İngilizce, Almanca ve İspanyolca bilen, evli ve iki çocuk babası olan Doğru, 2009-2011 yılları arasında TBYM Yönetim Kurulu'nda Genel Sekreterlik, 2011'den bu yana ise TBYM Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Doğru TBYM Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Yayıncılık

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