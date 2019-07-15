Türkiye Yazarlar Birliğinden 15 Temmuz mesajı

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, "Demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen ve bu amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla yıllardır sessiz ve derinden teşkilatlanmış bir avuç hain, 15 Temmuz gecesi sinsi emellerini gerçekleştirmek için kanlı bir darbeyi sahneye koydu." ifadelerini kullandı.
Arıcan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.
Darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçtiğini anımsatan Arıcan, "Demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen ve bu amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla yıllardır sessiz ve derinden teşkilatlanmış bir avuç hain, 15 Temmuz gecesi sinsi emellerini gerçekleştirmek için kanlı bir darbeyi sahneye koydu. Bu hain girişimle, devletimiz, milletimiz, ordumuz, milli bütünlüğümüz ve iç barışımız alçakça bir saldırının hedefi haline getirilmişti." değerlendirmesinde bulundu.
Savaş uçaklarıyla, tanklar ve zırhlı araçlarla millete kurşun yağdıran hainlerin karşısına çıkan Türk milletinin yiğit evlatlarının tek yürek olduğunu belirten Arıcan, şunları kaydetti:
"Onlar tankların üzerine çıktı, namlunun önüne durdu ve canı pahasına demokrasi düşmanlarına geçit vermeyerek bir destan yazdı. Türkiye Yazarlar Birliği olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak Ankara'da genel merkez yöneticilerimiz, illerde şube ve temsilciliklerimizle darbe girişimi sırasında ve sonrasında her zaman meydanlarda olduk. Darbeye direnen 251 vatan evladımız şehit oldu, 2 bin 195 kişi de yaralandı. Türk milleti olarak kendilerine minnettarız."
Aradan geçen 3 yıllık süreçte yurt içinde ve yurt dışında Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma ve davaların devam ettiğini hatırlatan Arıcan, şunları kaydetti:
"Fitne, fesat odakları, iş birlikçi hainler bertaraf ediliyor. Son hain cezasını çekene kadar da bu mücadele devam edecektir. Buna yürekten inanıyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle devletimize karşı yapılan hain darbe girişimi karşısında, milli irademize sahip çıkarak hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."
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