Türkiye Yazarlar Birliğinden 15 Temmuz mesajı

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, "Demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen ve bu amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla yıllardır sessiz ve derinden teşkilatlanmış bir avuç hain, 15 Temmuz gecesi sinsi emellerini gerçekleştirmek için kanlı bir darbeyi sahneye koydu." ifadelerini kullandı.

Arıcan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçtiğini anımsatan Arıcan, "Demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen ve bu amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla yıllardır sessiz ve derinden teşkilatlanmış bir avuç hain, 15 Temmuz gecesi sinsi emellerini gerçekleştirmek için kanlı bir darbeyi sahneye koydu. Bu hain girişimle, devletimiz, milletimiz, ordumuz, milli bütünlüğümüz ve iç barışımız alçakça bir saldırının hedefi haline getirilmişti." değerlendirmesinde bulundu.

Savaş uçaklarıyla, tanklar ve zırhlı araçlarla millete kurşun yağdıran hainlerin karşısına çıkan Türk milletinin yiğit evlatlarının tek yürek olduğunu belirten Arıcan, şunları kaydetti: