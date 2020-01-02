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  4. Türkiye Yazarlar Birliğinden Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına iki ödül birden

Türkiye Yazarlar Birliğinden Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına iki ödül birden

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 17:53 | Son Güncelleme

Türkiye Yazarlar Birliğince Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına “Yayıncılık Kamu Ödülü “ ve “Hayat Ağacı Eserine: Kültür Ödülü” verildi.Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof.

Türkiye Yazarlar Birliğinden Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına iki ödül birden

Türkiye Yazarlar Birliğince Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına “Yayıncılık Kamu Ödülü “ ve “Hayat Ağacı Eserine: Kültür Ödülü” verildi.
Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezi’nde tarihinde düzenlediği basın toplantısında ödül alan isimleri kamuoyuna açıkladı.
Konuşmasına 2020 yılının ülkemize ve insanlığa barış ve huzur getirmesini dileyerek başlayan Arıcan, Türkiye Yazarlar Birliği’nin Türkiye’de en fazla üyeye sahip, etkili bir yazar kuruluşu olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kadim medeniyetimizin ortak değerlerini korumakla kalmayıp 41 yıllık deneyim ve tecrübesiyle bu değerleri yeniden yorumlayarak yurt dışında ve ülkemizin dört bir yanında okuryazar buluşmaları, imza günleri, konferanslar, kültür yayınları, paneller, sempozyumlar, şiir şölenleri, tarih, kültür, edebiyat sohbetleri, kültür kervanları, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemektedir.”
Yayıncı, yazar, şair, akademisyen ve eleştirmenlerinden oluşan ödül seçici kurulunun kültür, sanat ve düşünce hayatındaki gelişmeleri yakından takip ederek iki aylık bir çalışmanın sonunda ödül alacak kişi, kurum ve eserlerini belirlediğini ifade eden Arıcan, bu çalışmaları sırasında romandan hikâyeye, şiirden denemeye, televizyon dizilerinden sinemaya kadar kültür, sanat ve edebiyat alanında çok önemli yayın ve eserlerin olduğunu gördüklerini ve her birinin ayrı ayrı ödüle layık olan bu eserlerin sahiplerini de kutladığını ifade etti. Arıcan verilen ödüllerle ilgili de şu açıklamalarda bulundu:
“Ödüller; Yaşayan ve içinde bulunduğumuz yıl içinde eseri yayınlanmış olan bir şaire, yazara, görsel sanatlar alanında özgün çalışması bulunanlara veriliyor. Ödülü bir kez alan kişiye tekrar ödül verilmediği gibi TYB Yönetim Kurulunda, ödül seçici kurulunda bulunanların eserleri değerlendirmeye alınmıyor. TYB’nin verdiği ödüllerin maddi yönü bulunmasa da; tarafsız, itibarlı, saygın ve düzenli ödül olması nedeniyle kamuoyu tarafından da takdir edilmekte, yayıncılık dünyasında ise önemli bir referans kaynağı oluşturmaktadır. Ayrıca, Yönetim kurulumuzca, yılın yazar fikir adamı ve sanatçıları değerlendirmesi yapılırken aynı zamanda ‘Üstün Hizmet Ödülleri’ verileceklerin isimleri de belirlenmektedir. Üstün hizmet ödülleri; ülkemizde ilim, kültür, sanat, tarih, edebiyat ve düşünce alanında olağanüstü gayret ve çalışmaları bulunan şahsiyetlere, şükran ve minnet borcumuzun bir ifadesi olarak verilmektedir.”

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