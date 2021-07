Türkiye'ye ait F-16'lar Polonya'da ilk alarm reaksiyon görevi gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için Polonya Malbork Hava Üssü'nde konuşlu iki F-16 uçağımız ilk alarm reaksiyon görevini Baltık Denizi bölgesinde emniyetle icra etti. Uçaklarımız verilecek görevlere daima hazır." ifadeleri kullanıldı. (AA)

For the NATO Enhanced Air Policing mission, two Turkish F-16 aircraft at Malbork Air Base in Poland safely performed the first alarm reaction mission in the Baltic Sea region. Our aircraft are always ready for missions.