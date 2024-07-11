Türkiye'ye ait tarihi eserleri yurt dışına satıyorlardı! İzmir merkezli 24 ilde düğmeye basıldı

Son dakika haberi: İzmir merkezli 24 ilde düzenlenen "DEFİNE-1" operasyonlarında; kaçak kazılarla elde edilen ülkemize ait tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine satarak "Uluslararası Tarihi Eser Kaçakçılığı" yapan organize suç örgütü üyesi 47 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyondan görüntüleri de paylaştı.
İzmir merkezli 2️⃣4️⃣ ilde düzenlenen "DEFİNE-1" operasyonlarında; Kaçak kazılarla elde edilen ülkemize ait tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine satarak "Uluslararası Tarihi Eser Kaçakçılığı" yapan Organize Suç Örgütü üyesi 4️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı❗️️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 11, 2024
❌İzmir Cumhuriyet… pic.twitter.com/sinOATZsMd