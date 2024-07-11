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  4. Türkiye'ye ait tarihi eserleri yurt dışına satıyorlardı! İzmir merkezli 24 ilde düğmeye basıldı

Türkiye'ye ait tarihi eserleri yurt dışına satıyorlardı! İzmir merkezli 24 ilde düğmeye basıldı

11.07.2024 08:09
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İzmir merkezli 24 ilde DEFİNE-1 operasyonları düzenlendi. Türkiye'ye ait tarihi eserleri yurt dışına satan çok sayıda şüpheli yakalandı.

Türkiye'ye ait tarihi eserleri yurt dışına satıyorlardı! İzmir merkezli 24 ilde düğmeye basıldı

Son dakika haberi: İzmir merkezli 24 ilde düzenlenen "DEFİNE-1" operasyonlarında; kaçak kazılarla elde edilen ülkemize ait tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine satarak "Uluslararası Tarihi Eser Kaçakçılığı" yapan organize suç örgütü üyesi 47 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyondan görüntüleri de paylaştı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express
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Anahtar Kelimeler:
define tarihi eser kaçakçılığı
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