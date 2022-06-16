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Türkiye'ye garson olmaya geldi, hayatı karardı! Fuhşa zorlanıp yol kenarına atıldı, 7 kez ameliyat oldu

16.06.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malika Nootieva, Kırgızistan'da Türkiye'ye garson olmak için geldi. Ancak işler beklediği gibi gitmedi ve yaşamı kâbusa döndü. Nootieva'nın Türkiye'ye gelmesine aracı olan arkadaşı, Nootieva'yı S. Ç. ile tanıştırdı. S. Ç. ve 54 yaşındaki Mustafa Yıldız ise Nootieva'ya işkencelerde bulundu. Nootieva S. Ç. tarafından fuhşa zorlanırken Yıldız da Nootieva'yı dövüp yol kenarına attı. Yıldız'ın tutuklandığı olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye'ye garson olmaya geldi, hayatı karardı! Fuhşa zorlanıp yol kenarına atıldı, 7 kez ameliyat oldu

Kırgızistan uyruklu Malika Nootieva'nın ülkesinden Antalya'ya gelişiyle hayatının kararması bir oldu! S. Ç.'nin fuhşa zorladığı Nootieva'yı Mustafa Yıldız dövdü ve çantası ile diğer eşyalarına el koyup yol kenarına attı. Nootieva, uğradığı şiddet yüzünden hastanelik oldu. 7 kez ameliyat olan kadın yaklaşık 2 ay sonra taburcu edildi ancak memleketine döndükten sonra bile sağlığına tam olarak kavuşamadı. Hakim karşısına çıkan sanık Mustafa Yıldız ise "Alkollüydüm, pişman oldum" dedi. İşte trajik olayın arka planı...

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FUHŞA ZORLANDI

Kırgızistanlı Malika Nootieva, iddiaya göre, garson olmak için bir arkadaşı aracılığıyla 15 Kasım 2016'da Kırgızistan'dan Antalya'ya geldi. Nootieva'yı arkadaşının tanıştırdığı S.Ç. adlı erkek fuhşa zorladı, Mustafa Yıldız da dövdükten sonra çantası ile eşyalarını alıp, Antalya-Korkuteli kara yoluna attı. Gözaltına alınan Mustafa Yıldız, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

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7 KEZ AMELİYAT OLDU

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Nootieva, 3 beyin, 4 kez de estetik olmak üzere 7 ameliyat geçirdi. Nootieva 58 gün sonra taburcu edildi. Babası Raimbek Nootieva ve anne Adila Nootieva ile birlikte 1 ay Antalya Yardımlaşma Platformu gönüllülerince konuk edilen Nootieva, 15 günlük fizik tedavi sonrası yürümeye başladı. Nootieva, daha sonra ailesiyle ülkesine döndü.

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SON KEZ HAKİM KARŞISINDA

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 22'nci duruşmaya, 1,5 yıl hapiste kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanık Mustafa Yıldız ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son sözü sorulan Yıldız, "Alkollüydüm, pişman oldum. Araçla geriye döndüğümde Malika yoktu. Benden sonra başka bir araç, alıp hastaneye götürmüş" dedi. Mustafa Yıldız, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl hapse mahkum edildi. Yıldız'a 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakarak nitelikli yağma' suçundan ise ceza verilmedi.

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'KARARI İSTİNAFA TAŞIYACAĞIZ'

Duruşma sonrası açıklama yapan Malika Nootieva'nın avukatı Enis Ziyalı, karara itiraz edip istinafa taşıyacaklarını söyledi. Antalya Yardımlaşma Platformu Temsilcisi Halit Mert ise "Karar duruşmasında bizi üzen bir sonuçla karşılaştık. Çünkü sanığın nitelikli yağmadan ve hürriyeti yoksun bırakmadan ceza almadığına şahit olduk. Malika memleketine döndü ama hala yüzde 100 sağlığına kavuşamadı" diye konuştu.

(DHA)

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