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Türkiye'ye gelen Alienware ürünlerini tanıttı

23.06.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dell Technologies'ten yapılan açıklamada, Alienware'in artık Türkiye'de olduğu bildirilirken, Alienware ürünlerinin ise 20 Haziran'da düzenlenen lansmanda tanıtıldığı aktarıldı. Açıklamada ürünlerin özelliklerine ve fiyatlarına da değinildiği görüldü.

Türkiye'ye gelen Alienware ürünlerini tanıttı

Dell Technologies'ten yapılan açıklamada, Alienware'in artık Türkiye'de olduğu bilgisi verildi.

Dell Technologies'ten yapılan açıklamaya göre, firma, Alienware Aurora R15, Alienware M16 R1 RTX4070, Alienware M16 R1 RTX4060, Alienware M18 R1 RTX4060, Alienware AW401K RGB Gaming Klavye, Alienware AW610M RGB Gaming Mouse ürünlerini 20 Haziran'da düzenlenen bir lansmanda tanıttı.

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Ürünlerin öne çıkan özelliklerinden de bahsedildiği açıklamada, Alienware Aurora R15’teki geliştirmelerin, CPU sıcaklıklarını %5 daha düşük seviyelere indirirken, %68 daha fazla güç sağladığı aktarıldı.

Hava akışının %19’a kadar arttığı, CPU sıvı soğutmalı sistemlerin artık 240mm ısı değiştiriciye sahip olduğu belirtildi. Ayrıca ürünün 5.8 GHz’ye kadar destek sağlayan 13. Nesil Intel Core işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 4080 ekran kartı sahip olduğu ifade edildi. Alienware Aurora R15'in 89.999 TL'den ise satışta olduğu belirtildi.

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Öte yandan, 13. nesil Intel Core işlemciler ve NVIDIA GeForce RTX 40 serisi grafik kartlarına sahip olan Alienware M16 R1'in 63.999 TL’den, Alienware M16 R1 RTX4070'in 67.999 TL'den, Alienware M18 R1 66.999 TL'den, Alienware AW610M RGB Gaming Mouse'un 1.999 TL'den, Alienware AW410K RGB Gaming Klavye'nin 3.099 TL'den satışta olduğu bilgisi verildi.

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