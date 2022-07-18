Türkiye’ye gelen Ganalı kadının yaşadıkları şaşırttı! Fotoğraf çektirmek için yarıştılar…

Türkiye’ye ziyarette bulunan Claudia Darlene isimli Ganalı kadının yaşadıkları TikTok'ta paylaştığı videolar nedeniyle sosyal medyada hızla yayıldı.

Claudia Darlene’in paylaştığı görüntülerde Türkiye ziyareti sırasında İstanbul ve Antalya'ya gittiği görülürken Ganalı kadının sokakta yürüdüğü sırada insanların kendisi ile fotoğraf çektirmek ve saçlarına dokunmak istemeleri dikkat çeken görüntülere neden oldu.

Paylaştığı videolar sosyal medyada kısa sürede yayılan Claudia, yüzlerce insanın fotoğraf çektirmek istediğini söyleyerek kendisini ünlü birisi gibi hissettiğini belirtti.



