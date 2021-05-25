Türkiye'ye gelen Ukraynalı dağcı Yana Kryvosheıa'dan 20 gündür haber alınamıyor

1 Mayıs Cumartesi günü Ukrayna’dan Antalya’ya dağa tırmanış için gelen Ukrayna vatandaşı 42 yaşındaki Yana Kryvosheıa’dan 20 gündür haber alınamıyor. 1715 metre yükseklikteki Geyiksivrisi bölgesine tırmanış için çıkan dağcı kadın, 2 Mayıs Pazar günü annesine “Zirvedeyim” mesajı attıktan sonra sırra kadem bastı. Telefon sinyallerinin en son 4 Mayıs Salı 14.00’da alınan kadını arama kurtarma çalışmaları Jandarma Arama Kurtarma ekibi tarafından yapılıyor. Öte yandan kayıp kadının daha öncede Antalya’ya gelip tırmanış yaptığı öğrenildi.

“ANNESİNE 'BEN ZİRVEDEYİM' YAZMIŞ"

Yana Kryvosheıa’nın avukatı Ruslana Pasecınıc, “Kayıp şahsın ailesi tarafından bilgi geldi. Ben de aramalara dahil oldum. Kendisi Ukrayna vatandaşı, Antalya’ya turistik amaçlı geldi. Dosyaya dahil olduk. Neler yapıldığın şahit olduk. Bizzat Jandarma ile beraberdim. Ayın 1’inde Antalya’ya geldi. Transfer olup Geyiksivrisi Kampına geldi. Antalya’ya dağcılık yapmaya gelmişti. 1 Mayıs tarihinde gelip kamp kurmuş ve 2 Mayıs’ta zirveye çıkıp annesine mesaj atmış saat 11.00 civarında. Annesine ‘ben zirvedeyim’ yazmış. Bir daha kendisinden haber alınamamış. Hiçbir problemi yoktu. Kendisini kampa getiren şoför, hiçbir sorun görmediğini, normal ve konuşkan olduğunu söyledi” diye konuştu.