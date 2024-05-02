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  4. Türkiye'ye getiriliyordu! Son anda fark edildi: Tır'dan külçe külçe altın çıktı

Türkiye'ye getiriliyordu! Son anda fark edildi: Tır'dan külçe külçe altın çıktı

02.05.2024 09:37
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Kapıkule'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 2 tırda külçe külçe altın yakalandı. Durdurulan tırlarda ayrıca lüks araç parçaları da ele geçirildi. Tırların sürücüleri gözaltına alınırken altının ne amaçla Türkiye'ye getirildiği de araştırılmaya başlandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 18 kilo 725 gram gümrük kaçağı altın ve lüks araçlara uygun yedek parça ele geçirildi.

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23 KÜLÇE ALTIN VE LÜKS ARAÇ PARÇALARI

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ile Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen iki tır durduruldu.

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Tırlarda yapılan aramada toplam ağırlığı 18 kilo 725 gram olan 23 külçe altın ve 22 altın bilezik ile lüks araçlara uygun 7 yedek parça bulundu.

Tır sürücüleri E.Ç. ve İ.T. gözaltına alındı.(AA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Altın Tır kapıkule
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