Türkiye’ye girişlere ilişkin daha önceki uygulamalar yürürlükten kaldırıldı

Edirne Valiliği, İçişleri Bakanlığı’nın almış olduğu karar gereği Türkiye’ye; Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka’dan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edileceğini ve bu kişilerin valilikçe belirlenen öğrenci yurtlarında 14 gün süreyle karantinaya alınacağı, Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen kişilerden ise girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunun ibrazının isteneceğini açıkladı.

BAZI ÜLKELERDEN PCR TEST RAPORU İBRAZI İSTENECEK

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın yeni genelgesine değinilerek, “Ülkemize Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka’dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler Valiliğimizce belirlenen öğrenci yurtlarında 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen kişilerden de girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı istenecektir." denildi.