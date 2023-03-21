"Türkiye'ye ittifak öneriyorum" diyerek duyurdu! Muharrem İnce'den çağrı: CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi...

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Habertürk ekranlarında yayınlanan Teke Tek programında Gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor.
Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları:
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İskenderun'da çadırları su basmıştı. Çadırın içine girdim, yatağı elledim, yatak su içindeydi. Çadırkentler şehir için iyidir ama köyler için doğru değildir. Fırsatçıları iyi takip etmek lazım. 50 bin liralık hayvanı 20 bin liraya alıyorlar.
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Yer oynadığı için su çekilemiyor. Köylerde yem yok. Silolarda, tanklarda sıkıntı var. Yakında mısır, biber, pamuk ekimi başlayacak. Çöküntü olduğu için köylüler ekemeyecek. Şap türedi, sıkıntı var, göç var. Şimdiden deprem bölgesiyle ilgili eğitimi düşünmemiz lazım. Bu konuda köylerin ihmal edildiğini görüyorum.
- Bir kere Türkiye yönetilemiyor. Sisi artık darbeci, Musi artık şehir, BAE finansör değil, İsrail katil, çadır satmak ayıp değil. Türkiy yönetilemiyor. Ekşi sözlüğü kapatıyor. Neden? Hakaret var. Taksim'de cinayet işlendiğinde kapatıyor muyuz? TSK geç kalmış sahaya inmekte. Her gün açıklama yapıyor, geç kalmadık diye.
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Yorgun bir Erdoğan var. Bu Erdoğan gidecek de, peki bu 6'lı Masa ile bu olur mu? Erdoğan'ın gitmesinde hemfikiriz. Hayal görmeyin diyorum. 1,5 yılda adayı zor belirlediler. Masa devrildi, kalktı. Mesela Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Ali Dibo'dan Adalet Bakanı olur mu?' Sadullah Ergin'den bahsediyor. Sadullah Ergin şimdi nerede? DEVA Parti'den milletvekillerini belirleyecek komisyonunun temsilcisi.
- Sayın Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecekti, şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapıyor. Buradan nasıl bir umut çıkar, birisi anlatsın bana.
"TÜRKİYE'YE İTTİFAK ÖNERİYORUM"
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İttifaklar olabilir mi, tabii ki olur. Türkiye'ye ittifak öneriyorum. CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi. Atatürk'te sorun olmaz, laiklikte sorun olmaz, bağımsızlıkta sorun olmaz, Anayasa'nın ilk dört maddesini tartışmaz, Türk bayrağını tartışmaz, tarikatları tartışmaz. Kuracaksan böyle kuracaksın.
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HÜDAPAR'la ittifak kuruyor AK Parti. MHP de susuyor. İlke yok çünkü. Cumhur İttifakı çünkü çıkar ittifakı. Millet İttifakı da bir çıkar ittifakı.
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59 yaşındayım. 21 sene önce milletvekili oldum. 1 Mart 2003 tezkeresinde oy kullandım. 15,5 milyon oy alıp, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. oldum. Ağrı'ya 3 kez gittim. Hakkar-Şırnak arasını 3 kere geçtim. Artvin'den Edirne'ye Türkiye'nin dört bir yerini karış karış dolaşıyorum.
- Erdemli'den Kaş'a kadar bütün Akdeniz sahilini uzun kollu gömlekle dolaştım. Kısa kollu gömlek siyasetçiye yakışmaz. Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'ı yüce divana gönderecekti. Şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapıyor. Masayı yönetemediler, Türkiye'yi nasıl yönetecekler?
"OLMAYACAK DUAYA AMİN DEMEK İSTEMİYORUM"
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Bu iktidarı göndermek için bu muhalefeti de göndermek lazım. Türkiye bu hale muhalefet getirmedi, iktidar getirdi, buna itirazım yok. Olmayacak duaya amin demek istemiyorum.
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Ortada olmayacak bir dua görüyorum; siyasette algı yöntemiyle, siyasi mühendislikle bu işler yürümez. Salon adamları ile salon adamları. Ben sokak siyasetçisiyim. Dokunurum insanlara. Nişantaşı'nda kafeleri de bilirim, sanayi sitelerini de bilirim.
- Muhalefet yüzde 60'la kazanacakmış, ben çıkıntı oluyormuşum! CHP'li Faik Öztrak, Ekmeleddin İhsanoğlu aday olduğu zaman 'Yüzde 60'la kazanıyoruz' demişti. Aynı kişi şimdi aynı lafları ediyor. Ben sadece CHP'nin adayıydım. Ekmeleddin İhsanoğlu 14 partinin adayıydı. Ben sadece CHP'den yüzde 30 fazla oy aldım. İstanbul mitingini keşke yapmasaydım, pişmanım. 'Kazanıyor bu' dendi, keşke o mitingi başladığımızda yapabilseydik.
"12 BİN 843 SANDIĞA GÖZLEMCİ KOYMAMIŞ CHP"
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Mansur Yavaş bir kaybetti, bir daha kaybetti, kazandı. Kılıçdaroğlu 13 kere kaybetti, ben bir kere kaybettim. Bir kere penaltı kaçırdım. O mesajı ben açtım, pişman mısın, pişmanım. Ben diyeceğim ki, 'seçim ikinci tura kaldı'. Kaybettiğimi bilmiyorum, kazandığımı bilmiyorum. CHP görevini yapmamış. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım. 12 bin 843 sandığa gözlemci koymamış CHP. Bu 4 milyon oy demek. Bu kadar sandığa gözlemci koymazsanız. YSK'nın bu belgesi ortada iken bana daha seçim gecesini sormak.
- Beni satmışlar resmen satmışlar! Binim hatam partime güvenmekti. Ben o gençlik, kadın kolları, ilçe başkanlıkları canım ciğerdi. Yukarıda operasyon yapan bu sistemi göçertti. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu neredeydi? Herkes bana soruyor. Beni o akşam hançerlediler.
"CHP'LİLERE 'SİZE ZEYTİN DALI UZATAYIM' DEDİM"
- Siyaset uzlaşma işidir. Cumhurbaşkanı adayı olduğumda Erdoğan'ı, Akşener'i, Demirtaş'ı, Karamollaoğlu'nu ziyaret ettim. Troller Erdoğan'la o gün çekilmiş fotoğrafı bugün çekilmiş gibi yayınlıyorlar. İstanbul il başkanımızı birisi arıyor. Kemal Bey'in iyi dostu. 'Genel başkanınızla görüşmek istiyorum demiş', 'Olur' dedim. 'Buyurun benimle görüşmek istiyormuşsunuz' dedim. 'Çok üzülüyorum sizi buluşturayım' dedi. 'Olur' dedim, aradan 2 ay geçti. 2 kişi ofisime geldi. 'Bir uzlaşma yolu bulamaz mıyız?' dediler. 'Ben size zeytin dalı uzatayım' dedim. 'Şu trolleriniz var, üç kişi' dedim. T'nin, E'nin, O'nun trolleri. Bu troller ikide bir de hakaret etmesinler dedim. CHP Genel Merkezi'nde bir takım insanlar oturuyor Muharrem İnce'yi kötülemek için. Sadece AK troller yok.
"AKŞENER CHP'Lİ TROLLERİN GAZABINA UĞRADI"
- Ben AK Parti'den çok oy alıyorum. Kemal Bey alamıyor, ben alıyorum. Onlar da beni görüyor. Bugün CHP'de uçakta bir milletvekille yanyana oturduk, kendisine de söyledim 'ayıp oluyor' dedim. Eğer oturup konuşacaksak, ben size zeytindalı uzatayım dedim. Şu 'sarayın adamı, AK Parti destekliyor' iftiralarını atmayın dedim. AK Parti'ye gerek yok; CHP kendi evlatlarını yemekte çok mahir zaten. Sayın Akşener masada 'kazanacak aday istiyorum' dedi, masadan kalktı. Aynı mahfiller Meral Akşener'e neler söylemediler. CHP Genel Merkezi'ndeki trollerin gazabına uğradı.
"BENİM OYUM O MASADAKİ DİĞERLERİNİN DÖRT KATI"
- Beni kimse aday yapmadı. Genel başkanların birini Cumhurbaşkanı aday yapma hakları olmamalı. Ben partimde sandık kurdum, 105 bin kişi oy kullandı. Bu insanlar bana güvenmi, 105 bin kişi oy kullanmış. Ben bunların kararı olmadan ne çekilirim ne bir şey yaparım. Burada bir örgüt var. Ama Milli Yol Partisi'yle görüştü, BTP ile görüştü, DP'yi Cumhurbaşkanı yardımcısı yaptı. Masada İYİ Parti'yi ayrı tutuyorum. Geri kalan 4'ünün toplamının 4 katı oyum var.
"10 NİSAN AKŞAMI GÖRÜŞÜRÜZ! YANDI GÜLÜM KETEN HELVA"
- Öneriyorum, 1 yıldır bağırıyorum. 6'lı Masa Cumhurbaşkanlığı seçimini ayrı yapsın, sandık güvenliği için bütün muhalefet partileri hepimiz bir araya gelelim sandıkları koruyalım diyorum. Mesela Kırşehir bizim olsun, biz koruyalım sandıkları. 200 bin sandığı birlikte koruyalım. Bunu söylüyorum, hala karşılık bulmadı. 10 Nisan'da listeler açıklandığında göreceksiniz. Benim kehanetlerim var ya, dolar 10 lira olacak, deprem meselesi, 3 Mart'ta görürsünüz diyorum ya. Bana 'bölücü' diyenlere '10 Nisan akşamı görüşürüz' diyorum. Yandı gülüm keten helva.
"CUMHURBAŞKANLIĞI İLE BELEDİYE SEÇİMLERİ BİR DEĞİL"
- İnsanlar şu travmadan çıkamadılar. DYP, DSP, ANAP, SHP dördü 10'la 20 arasında dağıldı. Tayyip Erdoğan 20-25 arasında seçildi. Şu anda girdik; 25 Muharrem İnce aldı, Kılıçdaroğlu 35 aldı, 40 Erdoğan aldı. Seçilemiyor. Seçilemiyorsa oy bölmesi niye? Belediye başkanı olsa seçiliyor. Belediye başkanlığı seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi aynı ölçüde ölçüyorlar. Matematik bilen adamlar bunu söylüyor. Burada oy bölmesi olmaz.
"BEN O RİSKİ GÖRÜYORUM, SOKAĞI DA GÖRÜYORUM"
- Olağanüstü oy olacağım. CHP Cumhurbaşkanı adaylığımda arkamda değildi ki, belki de yüktü. Para harcamadılar. Afişlerimi asmadılar. Sıfır moralle çalıştırdılar. Kan kusturdular bana. Oy verdikleri şüpheli. Ben CHP'nin oylarına, AK Parti'ye oy verip bugün pişman olanların oylarına, MHP'nin, HDP'nin oylarına da talibim. İYİ Partililerin, sandığa gitmeyenlerin oylarına talibim. Emin olun, üyelerimiz içinde CHP'den istifa edip gelenlerin oranı yüzde 20. Oy bölünmesi olmaz. İnsanları korkutup oy almaya çalışıyorlar. Altyazıları okuyorum televizyonlarda 'Muharrem İnce çekil, yoksa hesap veremezsin' deniyor. Ben o riski görüyorum, sokağı da görüyorum. Ben salon siyasetçisi değilim.
"ERDOĞAN'I KAZANDIRMAK İSTİYORLAR"
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Muharrem İnce bu ülkede seçmeni, taraftarı olan bir insan. Beğenirsin, beğenmezsin. İnce'yi destekleyenlere belki ikinci turda ihtiyacınız olacak. Niye bunlara 'sarayın adamı, troller' diye iftira atıyorsunuz. Bu insanlar ikinci turda oy vermezlerse. Bunu neden yapıyorlar biliyor musunuz? Erdoğan'ı kazandırmak istiyorlar. Bunlar Kemal Bey'in yanındalar. Kemal Bey'den kurtulacaklarını hesaplıyorlar. Yüzde 100 garanti belediye başkanlığı yerler var. Çankaya, Beşiktaş var. Dertleri Türkiye değil. Buralar. Benim CHP ile hiçbir sorunum yok. O arkadaşlar canım ciğerim. Biz onlarla aynı ekmeği bölüştük.
- Geçen gün Şaban Sevinç, gazeteci arkadaşımla ofisimizde oturuyoruz. Telefonumda partinin hesabını dakika dakika görebiliyorum. Bağışlara bakıyorum. Şahidim orada. 'Şaban partiye bağış yapıyor insanlar' diye gösterdim. 1-2 milyon para vardı. Bir 20 dakika geçti, bir daha girdim, hesaba, 8 bin lira artmış, 20 dakikada. 50 lira, 100 lira ile 8 bin lira olmuş. Bugün sabah kalktığımızda 5 bin üye daha gelmiş. Millet 50 lira, 100 lira yağdırıyor parayı. En fatla 2 bin lira gördük. Bir yanda Hazine parası ile koca hükümet, bir yanda belediyeleri ile muhalefet, bir otobüs bir telefonla yeneceğim bunları.
"YÜZDE 30 ALACAĞIM"
- Bir otobüs, bir telefon ve gönüllülerle yeneceğim bunları. Yüzde 30 alacağım, ikinci tura ben kalacağım. 4 Mayıs 2018 günü herkes burun kıvırdı benim adaylığıma. İlk mitingimi Edirne'de yaptım. Edirne'nin performansını hiç beğenmedim. Hakkari'ye gittim. Ayağa kaldırmam lazım dedim. Hakkari de olmadı. 10 gün sonra ayağa kaldırabildim. İlk kez televizyona çıkıyorum kampanyada. Arkadaşlarıma MKY'da sordum 'en saygın hangi kanalda çıkabilirim' diye. Arkadaşlar 'Habertürk'te Fatih Altaylı'da' cevabı verdi. Ondan sonra size mesaj attım."