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Türkiye'ye kaçak getirilen 1 milyon Irak dinarı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 14:07 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da yasa dışı yollarla ülkeye sokulan 1 milyon Irak dinarı ele geçirildiği bildirildi. Tedavülden kaldırıldığı tespit edilen Irak dinarlarının dolandırıcılık amacıyla kullanılacağı öğrenildi.

Diyarbakır Valiliği'nin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, Mardin'de ikamet eden bir şüphelinin elinde bulundurduğu Irak dinarlarını piyasaya sürmek için Diyarbakır'a getireceği bilgisine ulaşıldı.

Yasadışı yollardan Türkiye'ye getirilen 1 milyon Irak dinarı ele geçirildi

Jandarma ekipleri, merkez Bağlar ilçesi Hayvan Pazarı mevkisinde şüphelinin bulunduğu aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 3 çanta içerisine yasadışı yollarla ülkeye getirildiği tespit edilen 25'lik banknotlar halinde 1 milyon Irak dinarı bulundu.
Söz konusu paralar muhafaza altına alınırken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Bu arada, tedavülden kaldırıldığı tespit edilen Irak dinarlarının dolandırıcılık amacıyla kullanılacağı öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Irak Dinarı

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