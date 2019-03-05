Türkiye'ye kaçak getirilen 1 milyon Irak dinarı bulundu

Diyarbakır Valiliği'nin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, Mardin'de ikamet eden bir şüphelinin elinde bulundurduğu Irak dinarlarını piyasaya sürmek için Diyarbakır'a getireceği bilgisine ulaşıldı.