Türkiye'ye karşı çirkin iftiraya tokat gibi cevap

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, özellikle dış basında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı yalanını içeren haberler yapılıyor. TSK'nın elinde kimyasal silah bulunmadığına ilişkin hem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hem de Bakanlığın resmi hesaplarından yapılan açıklamalara rağmen, son dönemde bir çocuğun görüntüsü üzerinden kara propagandaya devam edildi.

KAZAK VE TİŞÖRTÜ ALEV ALMIŞ

Terör örgütü ve dış basında bazı medya kuruluşlarınca paylaşılan söz konusu video ve fotoğraflar, KBRN uzmanlarınca incelendi. Yapılan incelemelerde kimyasal saldırının izine rastlanmadı. Uzmanlar, çocuğun üzerindeki petrol-naylon ağırlıklı kazak ve tişörtün alev aldığını, çocuğun sadece tişörtün değdiği yerlerinde ikinci derece yanık oluştuğunu belirledi, yüzünde, gözlerinde, saçlarında ise yanık izi olmadığını saptadı. Aynı şekilde belden aşağısında da bir yara bulunmadığı belirlendi.

'KİMYASAL SİLAH YARALANMASI ETKİLERİ DEĞİL'

Uzmanlar ayrıca, beyaz fosfor kimyasal silahının gözlerde sulanma, kaşıntı, yanma, kızarıklık, göz kapağı ödemi ve şiddetli acı, öksürük, nefes darlığı, aynı zamanda deride kabarcık oluşmasına yol açtığı; ancak söz konusu videodaki çocukta bu etkilerinin hiç birisinin bulunmadığı belirtildi.