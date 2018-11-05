Türkiye'ye kötü haber! Eğer seçilirse...

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) en büyük grup olan Avrupa Halk Partisi'nin (EVP) lideri Manfred Weber, Avrupa Komisyonu başkanlığına seçilmesi hâlinde Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecini sonlandıracağını söyledi. Mayıs ayında yapılacak AP seçimlerinde EVP'nin liste başı adayı ve Avrupa Komisyonu Başkanı olmak isteyen Alman Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Weber, Bild am Sonntag gazetesinin sorularını yanıtladı.

Gazete, "EVP'nin liste başı adayı ve Avrupa Komisyonu'nun başkanı olmak istiyorsunuz. Jean-Claude Juncker'den neyi farklı yapardınız?” şeklinde bir soru yöneltti. Weber bu soruyu "Müstakbel Avrupa Komisyonu Başkanı olarak, Türkiye'nin AB'ye olası üyeliği için yürütülen görüşmelere son verilmesi için uğraşırdım” diye yanıtladı. Türkiye ile "sıkı bir ortaklıktan” yana olduğunu vurgulayan Weber, "Ancak Türkiye'nin tam üyeliğinin olmayacağını açıkça ortaya koymamız gerekiyor” dedi.

2014 yılından bu yana EVP Grup Başkanı olan Weber, daha önce de Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan açıklamalarda bulunmuştu.