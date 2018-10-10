Lite yani daha az özelliği bulunan uygulamalar özellikle eski nesil donanıma ya da düşük internet bağlantı hızlarına sahip cihazlar tarafından tercih ediliyor. Birçok uygulamanın Lite sürümü bulunuyor. Firmalar tarafından desteklenen Lite uygulamalar şirketlerin çözümlerinin daha geniş kitleler tarafından kullanılmasını da sağlıyor.
Türkiye'ye özel Facebook Messenger Lite iOS yayınlandı!
Facebook'un bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen Facebook Lite iOS uygulamasının Türkiye için özel olarak test edildiği ortaya çıkmış ve bunun haberini de yapmıştık. Ancak firmadan beklenmeyen bir hamle geldi ve sadece Türkiye'ye özel Facebook Messenger Lite iOS duyuruldu.
Daha önce Android için sürümü bulunan uygulamanın iOS sürümü ilk kez Türkiye için geliştirilmiş oldu. Normal iOS sürümü 140 MB olan Facebook Messenger'in Lite sürümü sadece 10 MB yer kaplıyor. Yeni uygulama daha az data kullanımı vaad ediyor. Uygulama aynı zamanda sesli ve görüntülü görüşme yapma imkanı da sunuyor.
Facebook Messenger Lite iOS neden Türkiye'ye özel?
Facebook konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmasa da sosyal medyanın en yoğun kullanıldığı ülkelerden biri Türkiye olduğu için böyle bir karar aldığı düşünülüyor. AYrıca Türkiye'deki telefon fiyatlarından dolayı eski donanıma sahip cihaz kullanımının yüksek olması da bir diğer etken olabilir.
Facebook Messenger Lite iOS sürümünün farklı ülkeler için kullanıma sunulup sunulmayacağı şimdilik belli değil. Ancak Türkiye'deki kullanım deneyiminden sonra farklı ülkelere de yayılması mantıklı görünüyor.
Facebook Messenger Lite iOS yükle
iOS 9.0 ve üstü işletim sistemine sahip iPhone ve iPad cihazlarla kullanılabilecek olan uygulamayı denemek isteyenler iTunes üzerinden ücretsiz olarak yükleyebilirler.
Kaynak: Teknolojioku
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