HABER

Türkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda evlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 14:29 | Son Güncelleme

Türkiye'de bir ilk gerçekleşti. İzmir'de iki eşcinsel erkek düğün salonunda evlendi. Türkiye'de eşcinsel evliliğin yasal altyapısı olmadığı için resmi nikah kıyılmadı. Görüntüler sosyal medyada olay oldu.

İzmir'de eşcinsel iki erkek, Türkiye'de yasal altyapısı olmamasına rağmen tuttukları düğün salonunda formalite bir evlilik yaptı. Bu ilginç anlarda çifti, arkadaşları yalnız bırakmadı.

DANS ETTİLER

Çift, dans pistine el el yürüdü ve çalan duygusal müzik eşliğinde dans etmeye başladı. Çiftin beyaz takım elbise giyerek uyum sağlaması ise dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Dans esnasında çiftin yakınları, ıslık ve alkışlarla çifte destekte bulundu. Video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

1q

PARTNERWhatsApp kullanıcıları tehlikede!WhatsApp kullanıcıları tehlikede!
Tokat'ta 1 milyon kitap, fuarda okuyucu ile buluşuyorTokat'ta 1 milyon kitap, fuarda okuyucu ile buluşuyor
40 kişiyi dolandıran sahte avukat tutuklandı40 kişiyi dolandıran sahte avukat tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eşcinsel Evlilik 2 erkek evlendi 2 erkek düğün

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Okuyucu Yorumları 52 yorum
Allah kahretsin sizi
@kurban_1976_abami allah asil seni kahretsin gotos sen kalk hirsizlik yapana yetim hakki yiyene birsey deme hatta oy ver ama insanlarin kendi oz secimleri icin bela oku. o bela senin evini bulur dikkat et.
bakalım daha neler göreceğiz.
tövbe tövbe... herkesin özgürlük hakkı var tabiki de bunun çok normal olduğu ülkeler de var ama biraz tuhaf işte..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İğrenç sapık kamerada! Engelli kızı dakikalarca sıkıştırdı

İğrenç sapık kamerada! Engelli kızı dakikalarca sıkıştırdı

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Okula gidiyorum' diye evden çıktı! Göknur 1 haftadır kayıp

Okula gidiyorum' diye evden çıktı! Göknur 1 haftadır kayıp

Yamaçtan koptu, evin yanına düştü! Faciaya kıl payı...

Yamaçtan koptu, evin yanına düştü! Faciaya kıl payı...

Bulaşıcı hastalıklardan ellerinizi yıkayarak korunun

Bulaşıcı hastalıklardan ellerinizi yıkayarak korunun

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.