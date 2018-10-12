Türkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda evlendi

İzmir'de eşcinsel iki erkek, Türkiye'de yasal altyapısı olmamasına rağmen tuttukları düğün salonunda formalite bir evlilik yaptı. Bu ilginç anlarda çifti, arkadaşları yalnız bırakmadı.
DANS ETTİLER
Çift, dans pistine el el yürüdü ve çalan duygusal müzik eşliğinde dans etmeye başladı. Çiftin beyaz takım elbise giyerek uyum sağlaması ise dikkatlerden kaçmadı.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Dans esnasında çiftin yakınları, ıslık ve alkışlarla çifte destekte bulundu. Video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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