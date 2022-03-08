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Türkiye'ye sığınan Ukraynalı kadınlar yaşadıkları dehşeti anlattı: Üzerimize bombalar yağıyordu

08.03.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın ülkelerine yönelik başlattığı işgal girişimi nedeniyle Türkiye sığınan Ukraynalılar, Kuşadası'ndaki otellere yerleştirildi. Yaşadıkları dehşeti anlatan Ukraynalı kadınlar, "Üzerimize her gün bombalar yağıyordu" diye konuştu.

Türkiye'ye sığınan Ukraynalı kadınlar yaşadıkları dehşeti anlattı: Üzerimize bombalar yağıyordu

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle birçok kişi evlerini terk edip, çocuklarıyla birlikte farklı ülkelere gitmek zorunda kaldı. Kuşadası'ndaki sivil toplum kuruluşları, turizmciler ve iş insanları bu kapsamda Moldova'ya sığınan Ukraynalı kadın ve çocuklara yardım eli uzattı. bir tur firmasının uçağıyla önceki gece Moldova'nın başkenti Kişinev'den uçakla aralarında çocukların da olduğu 97 kişi, İzmir'e getirildi. Savaş mağduru kadınlar, Kuşadası'ndaki çeşitli otellere yerleştirildi.

'SIĞINAKTA YERLERDE YATIYORDUK'

Ukrayna'da yaşayan Tacikistanlı Zara Samadi (34), Kiev'de 8 gün sığınakta kaldığını belirterek, "Şartlar çok ağırdı. Başımıza her gün bombalar yağıyordu. Bir sığınakta en az 50 kişi oluyordu. Tek bir tuvalet olduğu için de hepimiz onu kullanıyorduk. Yeterli yatak olmadığı için yerlerde yatıyorduk. Sığınaktaki koşullar özellikle çocukları çok zorluyordu. Sığınakta kaldığım süre boyunca neredeyse hiç uyumadım. Kiev'in durumu çok kötü.

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Hiçbir şey çalışmıyor. Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum. Çünkü burada bizi çok iyi karşıladılar. Bize akrabaları gibi davrandılar. Ancak Ukrayna'da iş arkadaşlarımı ve sığınakta tanıştığım insanları bıraktım. Onlar için çok endişeleniyorum. Turizmciyim ve Ukrayna'yı çok seviyorum. Savaş bittikten sonra yine Ukrayna'ya döneceğim" dedi.

'KİEV'DE YİYECEK VE İLAÇ TÜKENDİ'

Hava yolu şirketinde kabin memuru olarak çalışan 3 çocuk annesi Zoriana Kolyadzhin (32) de "Savaşın başladığı ilk gün çocuklarım Anastasia ile oğullarım Pavlo ve Matvii'yi alıp, Kiev'den Ukrayna'nın batısına doğru kaçmaya başladım. Kiev'de tam bir kaos hakimdi. Benim için çok zor bir yolculuk oldu.

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24 Şubat'tan beri evimi ve yakınlarımı görmedim. Akrabalarım sığınakta saklanıyor. Onlarla konuştuğumda bana Kiev'de yiyecek ve ilacın artık tükendiğini söylüyorlar. Bu savaş, bütün gelecek planlarımızı yıktı. Bir an önce savaşın bitmesini ve evime geri dönmeyi istiyorum" diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası Rusya Türkiye Ukrayna
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