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  4. Türkiye'ye tatile gelen turist çifte büyük şok! Parayı gören geri çevirdi

Türkiye'ye tatile gelen turist çifte büyük şok! Parayı gören geri çevirdi

05.09.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'dan Türkiye'ye tatil için gelen Rus çift, ruble ile akaryakıt almaya kalkınca hayatlarının şokunu yaşadı. İstasyon görevlileri kendilerine uzatılan para birimini tanımadıkları için benzin vermedi. Bankalar ve döviz büroları da Rubleyi Türk Lirasına çevirmeye yanaşmadı.

Türkiye'ye tatile gelen turist çifte büyük şok! Parayı gören geri çevirdi

Rusya'dan Türkiye'ye gelen Rus çift, Sivas'ta araçlarına Ruble ile akaryakıt almaya kalkışınca ortada kalakaldılar. Akaryakıt istasyonu görevlileri para birimini tanımadıkları için benzin vermezken bankalar ve döviz büroları da Rubleyi Türk Lirasına çevirmeye yanaşmadı. Rus çift yaşadıklarıyla ilgili “İstanbul’a gidiyorduk. Benzinimiz azaldı. Ruble ile benzin alamadık. Üzerimizde de başka paramız yok” dediler.

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BANKALAR VE DÖVİZ BÜROLARI DA ÇARE OLMADI

Tatil için Türkiye’ye gelen Rus çift Sivas’ta ruble ile akaryakıt almaya kalkınca ortada kalakaldılar. Şehir merkezinde bir istasyonda duran çift üzerlerinde başka para bulunmadığı için Ruble ile benzin almak istediklerini belirtti. İstasyon görevlileri kendilerine uzatılan para birimini tanımadıkları için benzin vermedi. Rus çift Türkçe, istasyon görevlileri de Rusça bilmediği için taraflar bir türlü anlaşamadı. İstasyon görevlileri polisten yardım istedi. Polis ekipleri durumu anlayınca Ruble’yi Türk Lirasına çevirmek için çifte yardımcı olmaya çalıştı. Ancak bankalar ve döviz büroları da Rubleyi Türk Lirasına çevirmeye yanaşmadı.

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"RUBLE İLE BENZİN ALAMADIK"

Rus Çift yaşadıkları mağduriyeti, “İstanbul’a gidiyorduk. Benzinimiz azaldı. Ruble ile benzin alamadık. Üzerimizde de başka paramız yok” dediler.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sivas turist ruble
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