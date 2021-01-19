Türkiye'ye temsilci atama kararı alan Facebook'un hangi ülkelerde ofisi var?

Facebook'un Orta Doğu'da sadece Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'de ofisi var. Afrika'da sadece Güney Afrika'da ofis açan şirketin, Asya Pasifik'te ise Yeni Zelanda, Hindistan, Tayland, Hong Kong, Endonezya, Malezya, Filipinler, Avustralya, Güney Kore, Çin, Tayvan ve Japonya'da ofisi bulunmakta.

Şirketin Kuzey ve Latin Amerika'da; ABD, Kanada, Kolombiya, Brezilya, Arjantin ve Meksika'da ofisi mevcut. Facebook'un Avrupa'daki ofisleri ise Hollanda, Almanya, Belçika, Danimarka, İrlanda, İsviçre, Birleşik Krallık, İspanya, İtalya, Norveç, Fransa, Çekya, İsveç ve Polonya'da.

AA muhabirinin Facebook'un kurumsal internet sitesinden derlediği bilgilere göre, şirketin merkezi ABD Kaliforniya'daki Menlo Park şehrinde bulunuyor. Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya Pasifik'te ofisleri bulunan Facebook, servislerini dünyanın farklı yerlerindeki 17 veri merkezi üzerinden sağlıyor.

''KİŞİLİK HAKLARI İHLALİ GİBİ OLUMSUZ DAVRANIŞLARA KARŞI VATANDAŞLARIMIZ MUHATAP BULABİLECEK''

Türkiye'de 1 Ekim 2020'de "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yürürlüğe girmişti.

Kanunla birlikte, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleme zorunluluğu getirilmişti.

Kanun kapsamında; VKontakte (VK), Google (YouTube), Dailymotion, TikTok, Spotify, MUBİ, Netflix, Amazon Prime Video ve LinkedIn gibi platformlar, Türkiye'de temsilcilik açmaya karar veren şirketler arasında yer aldı. Facebook da bu kapsamda yasadan etkilenen diğer şirketler gibi Türkiye'ye temsilci atama sürecini başlatma kararı aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Facebook ve Instagram'ın Türkiye'de 30'ar milyonu aşkın kullanıcısı olduğunu hatırlatarak, "Sosyal ağların ülkemizde temsilci bulundurmaları ile birlikte taklit hesap, taciz, siber zorbalık, kişilik hakları ihlali gibi olumsuz davranışlara karşı vatandaşlarımız muhatap bulabilecekler." ifadelerini kullanmıştı.