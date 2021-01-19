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Türkiye'ye temsilci atama kararı alan Facebook'un hangi ülkelerde ofisi var?

19.01.2021 11:44 | Son Güncelleme:
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Türkiye'ye temsilci atama kararı alan Facebook'un hangi ülkelerde ofisi var?

Türkiye'ye temsilci atama kararını yaptığı açıklama ile duyuran Facebook, şirket operasyonlarını halihazırda 30'dan fazla ülkede bulunan ofisleri üzerinden yürütüyor.

AA muhabirinin Facebook'un kurumsal internet sitesinden derlediği bilgilere göre, şirketin merkezi ABD Kaliforniya'daki Menlo Park şehrinde bulunuyor. Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya Pasifik'te ofisleri bulunan Facebook, servislerini dünyanın farklı yerlerindeki 17 veri merkezi üzerinden sağlıyor.

ORTA DOĞU'DA, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ VE İSRAİL'DE OFİSİ VAR

ABD'nin farklı eyaletlerinde çok sayıda ofise sahip şirketin, 30'dan fazla ülkede 80'i aşkın şehirde ofisi bulunuyor.

Şirketin Kuzey ve Latin Amerika'da; ABD, Kanada, Kolombiya, Brezilya, Arjantin ve Meksika'da ofisi mevcut. Facebook'un Avrupa'daki ofisleri ise Hollanda, Almanya, Belçika, Danimarka, İrlanda, İsviçre, Birleşik Krallık, İspanya, İtalya, Norveç, Fransa, Çekya, İsveç ve Polonya'da.

Facebook'un Orta Doğu'da sadece Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'de ofisi var. Afrika'da sadece Güney Afrika'da ofis açan şirketin, Asya Pasifik'te ise Yeni Zelanda, Hindistan, Tayland, Hong Kong, Endonezya, Malezya, Filipinler, Avustralya, Güney Kore, Çin, Tayvan ve Japonya'da ofisi bulunmakta.

''KİŞİLİK HAKLARI İHLALİ GİBİ OLUMSUZ DAVRANIŞLARA KARŞI VATANDAŞLARIMIZ MUHATAP BULABİLECEK''

Türkiye'de 1 Ekim 2020'de "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yürürlüğe girmişti.

Kanunla birlikte, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleme zorunluluğu getirilmişti.

Kanun kapsamında; VKontakte (VK), Google (YouTube), Dailymotion, TikTok, Spotify, MUBİ, Netflix, Amazon Prime Video ve LinkedIn gibi platformlar, Türkiye'de temsilcilik açmaya karar veren şirketler arasında yer aldı. Facebook da bu kapsamda yasadan etkilenen diğer şirketler gibi Türkiye'ye temsilci atama sürecini başlatma kararı aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Facebook ve Instagram'ın Türkiye'de 30'ar milyonu aşkın kullanıcısı olduğunu hatırlatarak, "Sosyal ağların ülkemizde temsilci bulundurmaları ile birlikte taklit hesap, taciz, siber zorbalık, kişilik hakları ihlali gibi olumsuz davranışlara karşı vatandaşlarımız muhatap bulabilecekler." ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILARDAN YOĞUN ELEŞTİRİ ALMIŞTI

2004 yılında kurulan Facebook, 2012 yılında Instagram'ı, 2014 yılında ise WhatsApp'ı satın almıştı.

Dünyanın teknoloji devleri arasında yer alan şirketin uygulamalarında, günde 100 milyardan fazla mesaj, 1 milyardan fazla hikaye paylaşımı yapılıyor. 180 milyondan fazla işletme de müşterileriyle iletişime geçmek ve işlerini büyütmek için Facebook'un sunduğu servislerden yararlanıyor.

Facebook geçen yıllarda, Cambridge Analytica gibi veri skandallarıyla gündeme gelmiş, şirketin kurucusu Mark Zuckerberg ABD'nin ilgili kurumlarına konuyla ilgili ifade vermişti.

Öte yandan, şirketin bünyesinde yer alan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın güncellenen Gizlilik İlkesi, veri kullanımına ilişkin endişeler nedeniyle Türkiye'deki kullanıcılar başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki kullanıcılardan yoğun eleştiri almıştı. Türkiye'de yüzbinlerce kullanıcı sosyal medyada #WhatsAppSiliyoruz etiketiyle paylaşımlar yapmıştı.

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Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de temsilci bulundurmasıyla birlikte, vatandaşlar dijital platformlara ilişkin taleplerini ilgili şirketlere iletebilecek.

(AA)

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