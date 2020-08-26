Türkiye'ye yaptırım gelecek mi? AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den dikkat çeken sözler

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Savunma Bakanlarının Berlin'de yaptığı gayriresmi toplantıdan sonra Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ile basın toplantısı düzenledi.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM GELECEK Mİ?

Berlin'de yarın yapılacak gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, AB Konseyi'nin kendisinden istediği seçeneklerin sunumunu yapacağını belirten Borrell, "(Toplantıda) Amaç ne tür yaptırımın uygulanacağına karar vermek değil, şu anda çalışmalar hala devam ediyor. Türkiye ile ilgili değil, Belarus ile ilgili düşünülmesi gereken bazı yaptırımlar var. Burada sadece seçenek sunmanın ötesinde şu anda Belarus'ta olanlarda sorumluluğu bulunan spesifik kişilere yaptırım uygulanması şeklinde hareket edeceğiz." dedi.

"GENİŞ BİR SEÇENEK LİSTESİ OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM"

Borrell, yarınki toplantıda Türkiye hakkında AB bakanlarına nasıl seçenekler sunacağının sorulması üzerine, bunun hakkında yarınki toplantıdan sonra konuşabileceğini söyledi. Borrell, "Ancak geniş bir seçenek listesi olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.