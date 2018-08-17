Türkiye'ye yaptırım kararı ABD'li oyun şirketlerini vurdu

Mynet tarafından geliştirilmiş olan Türkiye'nin en eğlenceli 101 Okey oyunu artık Android, iPhone ve iPad'lerinizde! İnternet olan her yerde 101 Okey oynayabilir, arkadaşlarınızla sohbet edebilir ve Çanak kırarak ML zengini olabilirsiniz!

Tepki çeken ABD şirketleri arasında ise Zynga (Türk oyun şirketi Peak Games’i bu yıl satın alarak bünyesine kattı), Miniclip ve Electronic Arts başı çekti. Çeşitli sosyal medya hesaplarından bu şirketlere alternatif olarak ise Mynet Oyun, Masomo ve Panteon, Bycodec şirketlerinin bulunduğu oyun geliştirme şirketleri kullanıcılara önerildi. İşte Türkiye’nin yerli oyun geliştirme şirketleri ve en popüler oyunları…

En eğlenceli ve en etkileşimli Okey oyunu olan Mynet Çanak Okey ise Facebook’tan sonra artık iPhone’da! Misafir olarak da oynanabilen Mynet Çanak Okey, istenirse kullanıcıların Facebook arkadaşları ile Okey oynamasına ve hatta Okey oynarken yeni arkadaşlar ile tanışmasına olanak tanıyor. Mynet Çanak Okey misafir oyuncusuna rahatça Okey oynayabilmesi için her gün ücretsiz oyun puanı hediye ediyor.

TAVLACILARA İPHONE VE İPAD MÜJDESİ

Facebook’ta milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Mynet Tavla artık iPhone ve Android'de. Mynet Tavla'yı iPhone 4, iPhone 5 ve iPad'lerinizde oynayabilirsiniz.

ÇEVRİMİÇİ VE ÇEVRİMDIŞI OKEY KEYFİ BİRARADA

Okey Golden Android, Okey Golden IOS ve Facebook’ta altın çağı başladı. Metroda, otobüste, vapurda, uçakta "offline" modda oynayıp, istediğin yerde bırakıp, kaldığın yerden devam edebilir, puanlarınızı daha sonra Facebook hesabına aktarabilir, istediğiniz zaman "online" moda geçip diğer kullanıcılar ile oynayabilir, mesajlaşabilirisiniz. İsterseniz "Misafir" olarak login bile olmadan hemen oyuna katılabilirsiniz.