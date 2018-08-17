Türkiye'ye yaptırım kararı ABD'li oyun şirketlerini vurdu

Türk oyun severler, Türkiye’de de geniş oyuncu kitlesine sahip ABD sermayeli oyun şirketlerine tepkilerini, milli sermaye sahibi Türk oyun şirketlerinin listelerini sosyal medya hesaplarından yayınlayarak dile getirdiler.
Tepki çeken ABD şirketleri arasında ise Zynga (Türk oyun şirketi Peak Games’i bu yıl satın alarak bünyesine kattı), Miniclip ve Electronic Arts başı çekti. Çeşitli sosyal medya hesaplarından bu şirketlere alternatif olarak ise Mynet Oyun, Masomo ve Panteon, Bycodec şirketlerinin bulunduğu oyun geliştirme şirketleri kullanıcılara önerildi. İşte Türkiye’nin yerli oyun geliştirme şirketleri ve en popüler oyunları…
HANGİ TÜRK ŞİRKETİ, HANGİ OYUNUYLA POPÜLER
Mynet Çanak Okey, 101 Çanak Okey, Okey Golden ve Tavla Online oyunlarıyla dikkat çekiyor.
OKEY KEYFİ
Mynet tarafından geliştirilmiş olan Türkiye'nin en eğlenceli 101 Okey oyunu artık Android, iPhone ve iPad'lerinizde! İnternet olan her yerde 101 Okey oynayabilir, arkadaşlarınızla sohbet edebilir ve Çanak kırarak ML zengini olabilirsiniz!
En eğlenceli ve en etkileşimli Okey oyunu olan Mynet Çanak Okey ise Facebook’tan sonra artık iPhone’da! Misafir olarak da oynanabilen Mynet Çanak Okey, istenirse kullanıcıların Facebook arkadaşları ile Okey oynamasına ve hatta Okey oynarken yeni arkadaşlar ile tanışmasına olanak tanıyor. Mynet Çanak Okey misafir oyuncusuna rahatça Okey oynayabilmesi için her gün ücretsiz oyun puanı hediye ediyor.
TAVLACILARA İPHONE VE İPAD MÜJDESİ
Facebook’ta milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Mynet Tavla artık iPhone ve Android'de. Mynet Tavla'yı iPhone 4, iPhone 5 ve iPad'lerinizde oynayabilirsiniz.
ÇEVRİMİÇİ VE ÇEVRİMDIŞI OKEY KEYFİ BİRARADA
Okey Golden Android, Okey Golden IOS ve Facebook’ta altın çağı başladı. Metroda, otobüste, vapurda, uçakta "offline" modda oynayıp, istediğin yerde bırakıp, kaldığın yerden devam edebilir, puanlarınızı daha sonra Facebook hesabına aktarabilir, istediğiniz zaman "online" moda geçip diğer kullanıcılar ile oynayabilir, mesajlaşabilirisiniz. İsterseniz "Misafir" olarak login bile olmadan hemen oyuna katılabilirsiniz.
MASOMO’NUN POPÜLER OYUNU KAFATOPU
Eğer futbol oyunlarını seviyorsanız, Kafa Topu 2’yi muhakkak denemelisiniz: Masomo Gaming tarafından geliştirilen bu oyun, Play Store’daki en popüler futbol oyunlarından biri olma özelliğini taşıyor. Son derece basit bir oynanışı olmasına rağmen, üst düzey bir eğlence vaat ediyor ve sadece futbol severlere değil, tüm oyunculara hitap etmeyi başarıyor.
PANTHEON’UN LEZZET MUTFAĞIYLA JÜRİYİ İKNA ET, KAZAN
Pantheon ise ‘Lezzet Mutfağı’ oyunuyla oyunseverlerin ilgisini çekiyor. Mutfaktaki hünerlerinizi sanal dünyaya taşımaya hazırsanız, ustalığınıza uygun zorlukta yemeğinizi seçerek eğlenceli oyun mekanikleriyle yemeğinizi hazırlayabilirsiniz. Masa örtünüzü, tabaklarınızı, çatallarınızı ve dekorlarınızla en güzel sunumu hazırlayarak jüriyi ikna edin ve rakiplerinizi geride bırakarak kazanın.
BYCODEC CAR DRİVER 2 İLE YÜKSELİŞTE
Sürüş yeteneklerinize güveniyorsanız bu oyunu mutlaka denemelisiniz! Bycodec’in Car Driver 2 oyunu da kullanıcılar tarafından büyük ilgi gören oyunlar arasında yerini alıyor.
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