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Türkiye'ye yaptırım uygulanacak mı? ABD'den kafa karıştıran açıklama!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.07.2019 00:22 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus basın toplantısında, Türkiye'nin S-400 edinmesine yönelik olası yaptırımlara ilişkin soruyu yanıtladı. Ortagus, "Nasıl bir yaptırım uygulanacağı konusunda henüz bir değerlendirmemiz yok ve önceden de belirtemiyoruz." dedi.

Türkiye'ye yaptırım uygulanacak mı? ABD'den kafa karıştıran açıklama!

Bakanlıkta basın toplantısı düzenleyen Sözcü Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ortagus, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Başkan Donald Trump'ın konuyu değerlendirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bakan ve Başkan, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) yaptırımları konusunda tüm seçenekleri değerlendiriyor. Sonuçlarının ne olacağını buradan oldukça açık bir şekilde belirttik. Türkiye'nin F-35'leri alamayacağına ilişkin sonuçları da bugün Başkan Trump'ın konuşmasında gördünüz. Nasıl bir yaptırım uygulanacağı konusunda henüz bir değerlendirmemiz yok ve önceden de belirtemiyoruz. Bakan ve Başkan ABD yasaları kapsamında durumu değerlendirerek gerekli kararı alacaktır."

TRUMP, OBAMA YÖNETİMİNİ SUÇLADI

Trump, bugün, konuya ilişkin olarak eski Başkan Barack Obama yönetimini eleştirmiş, Türkiye'nin ısrarlı girişimlerine rağmen Patriot füzelerinin satılmadığını vurgulamıştı.

Bunun üzerine Türkiye'nin Rusya'dan füze satın almak durumunda kaldığını belirten Trump, "Şimdi de Rusya'dan bunu aldıkları için milyarlarca dolar değerindeki savaş uçaklarını Türkiye'ye satamıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu anladıklarını vurgulayarak, "İçinde bulunduğu çok zor bir durum ve biz de ABD olarak zor bir durumda kaldık ancak şunu ifade edeyim; ABD, Rusya'dan füze sistemi satın aldığı için NATO müttefiki Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satmayacak. Çok zor bir durum fakat üzerinde çalışıyoruz. Neler olacağını göreceğiz fakat bu gerçekten adil değil." ifadelerini kullanmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Morgan Ortagus S-400

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