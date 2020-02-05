Türkiye'ye yeni göç dalgası... İdlib'e saldırılar devam ederse 1,5 milyon kişi gelebilir

Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin karadan ilerlemesinin yeni ve daha büyük bir göç dalgasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

İdlib'de yerinden edilenlerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken, bir kısmı da Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor.

Kent merkezi ve yakın çevresinde yaklaşık 1,5 milyon sivil yaşıyor.

Halihazırda İdlib kent merkezinden sivillerin kaçışı artarak devam ederken, Halep'in batı ve güney kırsalındaki Daret İzze, Etarib, Hıreytan, Hayyan, Anadan ve Ayncara gibi bölgelerden de göçler sürüyor.

Rejim sivil yerleşimleri ele geçirmek için saldırılarını sürdürürken, siviller de korkudan göç etmeye devam ediyor.

Rejim güçleri, İdlib'in güneydoğusunda kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Sarmin ve Kumeynas beldelerine karadan ilerlemeye çalışıyor. Bölgede askeri muhalifler ve rejim karşıtı askeri gruplar ile rejim arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayan Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in güneyinde ilerliyor.

Hallaj, "İnsanlar rejim güçlerinin güneyde ilerlemesinden korkarak, kent merkezinden göç ediyor. Rejim güçleri kent merkezine doğru karadan bir hamle yaparsa, merkezde ve yakın çevresinde yaşayan yaklaşık 1,5 milyon sivilin tümü göç edecek. Bölgede kimse kalmaz." diye konuştu.

Rejim güçlerinin ilerlemesi halinde İdlib kent merkezi ile yakınındaki Binneş, Teftenez, Fua, Kefereya ve Marrıtmısrın yerleşimlerinin sivillerden boşalacağına dikkati çeken Muhammed Hallaj, "Bu bölgedeki insanların tamamı rejimden kaçan insanlar. Esed, çocuk, kadın ve yaşlı demeden herkesi öldürüyor. Kimse rejimin ele geçirdiği bölgede yaşayamaz." ifadelerini kullandı.

ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MÜTABAKATINA UYMADILAR

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.