HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'ye yeni göç dalgası... İdlib'e saldırılar devam ederse 1,5 milyon kişi gelebilir

Türkiye'ye yeni göç dalgası... İdlib'e saldırılar devam ederse 1,5 milyon kişi gelebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 14:46 | Son Güncelleme

Suriye'de, Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayan Beşşar Esed rejim güçlerinin, Rusya'nın desteğiyle, İdlib kent merkezi ve çevresine ilerlemesi halinde 1,5 milyon civarında sivilin daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etmesi bekleniyor.

Türkiye'ye yeni göç dalgası... İdlib'e saldırılar devam ederse 1,5 milyon kişi gelebilir

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayan Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in güneyinde ilerliyor.

Rejim güçleri, İdlib'in güneydoğusunda kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Sarmin ve Kumeynas beldelerine karadan ilerlemeye çalışıyor. Bölgede askeri muhalifler ve rejim karşıtı askeri gruplar ile rejim arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Rejim sivil yerleşimleri ele geçirmek için saldırılarını sürdürürken, siviller de korkudan göç etmeye devam ediyor.

Halihazırda İdlib kent merkezinden sivillerin kaçışı artarak devam ederken, Halep'in batı ve güney kırsalındaki Daret İzze, Etarib, Hıreytan, Hayyan, Anadan ve Ayncara gibi bölgelerden de göçler sürüyor.

Kent merkezi ve yakın çevresinde yaklaşık 1,5 milyon sivil yaşıyor.

İdlib'de yerinden edilenlerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken, bir kısmı da Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor.

"1,5 MİLYON SİVİLİN TÜMÜ GÖÇ EDECEK"

Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin karadan ilerlemesinin yeni ve daha büyük bir göç dalgasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Hallaj, "İnsanlar rejim güçlerinin güneyde ilerlemesinden korkarak, kent merkezinden göç ediyor. Rejim güçleri kent merkezine doğru karadan bir hamle yaparsa, merkezde ve yakın çevresinde yaşayan yaklaşık 1,5 milyon sivilin tümü göç edecek. Bölgede kimse kalmaz." diye konuştu.

Rejim güçlerinin ilerlemesi halinde İdlib kent merkezi ile yakınındaki Binneş, Teftenez, Fua, Kefereya ve Marrıtmısrın yerleşimlerinin sivillerden boşalacağına dikkati çeken Muhammed Hallaj, "Bu bölgedeki insanların tamamı rejimden kaçan insanlar. Esed, çocuk, kadın ve yaşlı demeden herkesi öldürüyor. Kimse rejimin ele geçirdiği bölgede yaşayamaz." ifadelerini kullandı.

ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MÜTABAKATINA UYMADILAR

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi.

17 Eylül 2018'de varılan Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 677 bine ulaştı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
PARTNER Fenomen gelin adayı Hanife'nin son fotoğrafları olay yarattı! Fenomen gelin adayı Hanife'nin son fotoğrafları olay yarattı!
Mustafa Destici: İdlib'den çıkarsak, yarın Afrin'den çıkmak zorunda kalırızMustafa Destici: İdlib'den çıkarsak, yarın Afrin'den çıkmak zorunda kalırız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göç İdlib Türkiye Sınırı

En Çok Okunan Haberler

Yataktan paylaştı olay oldu

Yataktan paylaştı olay oldu

Koronavirüs salgını yayılıyor: Evde ölmeyi tercih ederiz

Koronavirüs salgını yayılıyor: Evde ölmeyi tercih ederiz

Ankara’da sokak ortasında fenalaşan adam hayatını kaybetti

Ankara’da sokak ortasında fenalaşan adam hayatını kaybetti

Gamze Özçelik'ten o iddiaya yanıt geldi!

Gamze Özçelik'ten o iddiaya yanıt geldi!

Türkiye'nin büyük bir bölümü için uyarı yapıldı

Türkiye'nin büyük bir bölümü için uyarı yapıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'a tepki

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Burası Türkiye’nin 'küçük İran'ı

Burası Türkiye’nin 'küçük İran'ı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

İş adamı kaza yaptı! Durumu ağır

İş adamı kaza yaptı! Durumu ağır

Diyarbakır'da koronavirüs alarmı! Çin'den geldi ve...

Diyarbakır'da koronavirüs alarmı! Çin'den geldi ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntihar etmeden önce canlı yayın yapmış: Çıtlama sesini duydunuz

İntihar etmeden önce canlı yayın yapmış

Beden eğitimi dersinde fenalaşan 12 yaşındaki Mustafa Kul hayatını kaybetti

Beden eğitimi dersinde kahreden ölüm!

Afyonkarahisar'da karla oynayan öğrencilerin vücutlarındaki yanıkların nedeni belli oldu

Öğrencilerin vücutlarındaki yanık nedeni belli oldu

İran’dan İstanbul’a uzanan dolandırıcılık zinciri! Polis çeteyi çökertti

İran’dan İstanbul’a uzanan dolandırıcılık zinciri! Polis çeteyi çökertti

8 kişilik ailenin harabe evde yaşam mücadelesi

Kapı da yok pencere de... 'Çocuklarım soğuktan ağlıyor'

Kız kardeşine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.