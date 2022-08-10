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Türkiye'ye yüzde 25 indirim mi uygulanacak? Açıklama geldi

10.08.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler (BM), 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasında 'Türkiye'ye yüzde 25 indirim' iddialarına açıklık getirdi. BM'den yapılan açıklamada, "İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nda herhangi bir indirim yer almadı." ifadelerine yer verildi. İşte haberin detayları...

Türkiye'ye yüzde 25 indirim mi uygulanacak? Açıklama geldi

İstanbul'da imzalanan tarihi tahıl anlaşmasına ilişkin Birleşmiş Milletler'den (BM) dikkat çeken bir açıklama yapıldı. BM'den yapılan açıklamada tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Ukrayna'nın Türkiye'ye yüzde 25 indirim uygulayacağı iddialarını yalanladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, tahıl anlaşmasıyla Türkiye'nin Ukrayna'dan yüzde 25 indirim alacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

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Dujarric, "İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nda herhangi bir indirim yer almadı. Ayrıca, böyle bir indirimi garanti edecek başka bir anlaşmadan haberdar değiliz." dedi.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.

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TAHIL ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

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İlk gemi sevkiyatı 1 Ağustos'ta gerçekleşirken şimdiye kadar Ukrayna limanlarından toplam 305 bin 458 ton tahıl İstanbul Boğazı'na ve oradan Lübnan, İrlanda, İngiltere, İtalya ile Çin'e güvenli şekilde sevk edilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna tahıl bm
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