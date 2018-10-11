Türkiye Yemen'deki meşru hükümete desteğini yineledi

Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Levent Eler, Yemen Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mansur Beccaş ile bir araya geldi.

Yemen resmi ajansının haberine göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen görüşmede Eler, Türkiye'nin Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen duruşunu sürdürdüğünü belirtti.

Büyükelçi Eler, Birleşmiş Milletler'in (BM) desteği ile eylül ayında Cenevre'de yapılması planlanan görüşmelerde hükümet yetkililerinin, Husi heyetinin gelişini son ana kadar bekleyerek uluslararası topluma Yemen hükümetinin barış konusundaki istekliliğini gösterdiğini ifade etti.

Beccaş ise Türkiye'nin Yemen'in yanında yer alması, meşru hükümeti desteklemesi ve insani yardımlarından övgüyle söz etti.

Meşru hükümetin barışa bağlılığına ve tüm Yemen halkına karşı sorumlulukları çerçevesinde insanların çektikleri acıları hafifletme konusunda kararlılığına vurgu yapan Beccaş, Cenevre'de yapılması planlanan görüşmelerde hükümet heyetinin hazır bulunmasının barışa dair duruşlarının kanıtı olduğunu söyledi.