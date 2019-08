Türkiye Yeni Bir Depreme Hazır mı?

Türkiye’nin yüzde 96’sının birinci derece deprem bölgesinde olduğunu vurgulayan Sarı, “Sismologlar gerek istatistiksel olarak gerekse aletsel kayıtlarla yeni bir depremin ne zaman olacağı konusunda çalışıyorlar. İstatistiksel olarak bazı deprem büyüklüklerine göre belirli tekrarlama periyotları var. Bu periyotlar içinde bu depremler tekrarlanabilir. Ama bu her zaman aynı periyotta olacağı anlamına gelmez. Yani 40 yılda bir tekrarlanan bir deprem belki 50, 60 yılda da olabilir. Büyüklükleri değişebilir. Ama tektonik hareketin olduğu yerde mutlaka bu depremler olacak” diye konuştu.

Erdoğan “Depreme karşı iyi durumda mıyız, kötü durumda mıyız? Şu an bunu bilmiyoruz. Milyonlarca ruhsatsız yapıya imar barışıyla yapı ruhsatı verildi. Mevcut ruhsatlı yapılarımızın da durumunu bilmiyoruz. Bir an evvel 2012 yılında Ulusal Deprem Strateji Eylem Planına giren ve 2017 yılına kadar tamamlanması gereken yapı stoku envanterinin çıkarılması gerekiyor. Bu konuda bir an evvel kamunun harekete geçmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

​“İnşaat mühendisiyle depremden sonra değil depremden önce tanışın”

Erdoğan, kamuoyunda kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Yasası’nın da asıl kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan bölgelerde uygulanmadığın söyledi. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı, “İzmir’de Bayraklı sırtları, Atatürk mahallesi gibi tamamı imar affından faydalanan yerlerde kentsel dönüşüm hiç uygulanmadı. Çünkü bu bölgeler rant getirmiyor. Oysa asıl faydalanması gerekenler bu tür bölgelerdi. Ama Alsancak, Bostanlı gibi bölgeler rant getiriyor. Biz minimum ada bazında ya da mahalle bazında kentsel dönüşüm istiyorduk. Ama bu şu anda yerinde yık yap anlayışına dönüştü” dedi.

Erdoğan vatandaşlara da “İnşaat mühendisiyle depremden sonra değil depremden önce tanışın” çağrısında bulundu ve “Aldığınız yerin konumuna bakıyorsunuz, mutfağına bakıyorsunuz, fayansına bakıyorsunuz. Lütfen o binanın gerçekten bir yapı denetim hizmeti, gerçekten bir proje hizmeti alıp almadığına, gerçekten bir inşaat mühendisinin çalışıp çalışmadığına da bakın” diye konuştu.

​