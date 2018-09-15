HABER

‘Türkiye Yeni Bir Göç Dalgasını Kabul Etmez’

15.09.2018 19:30 | Son Güncelleme

Rusya destekli Suriye ordusunun İdlib’deki muhalif güçlere yönelik olası bir operasyonu, Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, yeni bir göç dalgasından kaygı duyuyor

‘Türkiye Yeni Bir Göç Dalgasını Kabul Etmez’

Rusya destekli Suriye ordusunun İdlib’deki muhalif güçlere yönelik olası bir operasyonu, Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, yeni bir göç dalgasından kaygı duyuyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutay Karaca, gündemdeki soruları Amerika’nın Sesi’ne değerlendirdi.

“Güvenlik riski ortaya çıkar”

İdlib harekatının Türkiye’ye olası etkilerini “kısa ve uzun vade” olarak değerlendiren Prof. Dr. Karaca, kısa vadedeki etkilerin en başındaki sorunun “göç” olacağını söyledi.

Prof. Dr. Karaca,“Idlib’e herhangi bir saldırı olursa Türkiye’ye minimum 250 bin, maksimum 1 milyon sığınmacının geleceği tahmin ediliyor” dedi. Prof. Dr. Kutay Karaca kısa vadede bir diğer sorunun da gelen sığınmacıların ayırt edilememesi olduğuna vurgu yaptı.

Prof. Dr. Karaca, eğer böyle bir dalga olur ve Türkiye kapılarını açmak zorunda kalırsa, bu insanların gerçekten sivil bir halk mı yoksa orada savaşan terörist grupların bir mensubu olup olmadığını ayırt edemeyeceğini ve bu durumun güvenlik riskini ortaya çıkaracağını söyledi.

“Çatışma yaşanırsa Astana’daki diyalog kırılabilir”

Uzun vadede İdlib’deki sorunun çözümünün, hem Astana süreciyle başlayan Rusya-Türkiye ve İran yakınlaşmasının Amerika’nın YPG’yle yaptığı ortaklığa karşı denge unsuru olacağını hem de Suriye’nin geleceği noktasında bu üç ülkenin söz sahipliğini daha da artıracağını belirten Prof. Dr. Karaca, Türkiye’ye rağmen bir çatışmaya gidilmesi durumunda ise Astana süreciyle başlayan Rusya-İran-Türkiye diyaloğunun kırılabileceğini düşündüğünü ifade etti.

“Gelenler sivil mi terörist mi?”

Suriye’den gelebilecek yeni bir göç dalgasındaki tehlikeye de dikkat çeken İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutay Karaca sözlerine şöyle devam etti:

“Şu anda yönetimi olmayan bir devletten bahsediyoruz. Dolayısıyla Suriye’de kimin terörist olup olmadığına dair bilgi alınabilecek istihbari veri yok. Son olarak yakalanan Reyhanlı saldırısı failinin ifadelerinde, ‘Suriye istihbaratı beni yönlendirdi’ açıklamasından sonra Esat rejimine nasıl güvenip ‘kim terörist, kim değil’ diyaloğuna gireceksiniz? Türkiye’nin bu son olayla birlikte Esat’la görüşme şansı kalmadı. Bu nedenle Türkiye’nin yeni bir göç dalgasını sınırında tutacağını ve içeriye almayacağını düşünüyorum.”

“Avrupa olası göç dalgasından korkuyor”

Rusya-Fransa-Almanya ve Türkiye’nin liderlerinin önümüzdeki günlerde İdlib konusunda yapacağı görüşmeyi değerlendiren Prof. Dr. Karaca, “Türkiye Avrupa’nın güvenliğinde en önemli sınır. Avrupa, Türkiye’ye olası bir göç dalgasının kendilerine de sirayet edeceğini çok iyi biliyor. Dolayısıyla Avrupa’nın İdlib’de Türkiye dışında bir alternatifi yok. Buradan İdlib konusunda büyük olasılıkla sonuç çıkmayacaktır. Ancak bu diplomatik girişimler çatışmanın seviyesini düşürebilir” dedi.

PARTNERGözleri hiç değişmemiş!Gözleri hiç değişmemiş!
CHP’li Tanrıkulu “Soru Önergemize İşkence Yazmamız Bile Yasak”CHP’li Tanrıkulu “Soru Önergemize İşkence Yazmamız Bile Yasak”
Florence Bir Milyon Ev ve İşyerini Elektriksiz BıraktıFlorence Bir Milyon Ev ve İşyerini Elektriksiz Bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

İlginizi Çekebilir

ABD'nin gizli silahı böyle görüntülendi! Akdeniz'de bekletiliyor!

ABD'nin gizli silahı böyle görüntülendi! Akdeniz'de bekletiliyor!

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı

ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'den Türk vatandaşlarına ayrımcılık! Havalimanında damgalıyorlar

ABD'den Türk vatandaşlarına ayrımcılık! Havalimanında damgalıyorlar

İsveç'te patlama! Terör alarmı verildi!

İsveç'te patlama! Terör alarmı verildi!

Meksika'da yol kenarındaki soğutucudan kesik 6 insan başı çıktı!

Meksika'da yol kenarındaki soğutucudan kesik 6 insan başı çıktı!

Kazadan saniyeler önce...

Kazadan saniyeler önce...

Muhabir canlı yayında fena rezil oldu!

Muhabir canlı yayında fena rezil oldu!

Dünyanın en ilginç yer altı evleri!

Dünyanın en ilginç yer altı evleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.