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Türkiye Yeni Corona Önlemlerini Açıkladı

30.11.2020 21:00 | Son Güncelleme:
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Türkiye Yeni Corona Önlemlerini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dört saat süren kabine toplantısının ardından alınan kararları açıkladı. Buna göre haftasonu ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Türkiye’de son dönemde artan Corona virüsü vaka sayılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısında yeni kısıtlama ve tedbir kararları alındı.

Erdoğan dört saat süren kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek alınan yeni tedbirlere dair bilgiler verdi. Cumhurbaşkanı, vaka sayılarının artması nedeniyle yeni önlemler alınmak zorunda kalındığını ifade etti. Erdoğan’ın açıkladığı yeni tedbirlere göre;

Hafta içi akşam saat 21 ve sabah 05 saatleri arasında genel sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Haftasonu Cuma akşamı saat 21’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi sabah saat 5’e kadar sürecek. Yani haftasonu ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Üretim, tedarik, lojistik, sağlık tarım ve orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışında tutuldu.
Market, kasap, manav gibi işletmelerle evlere paket servis yapan kuruluşlar genelgeyle belirlenecek saatler içerisinde haftasonu hizmet verecekler.
Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu ve lunapark benzeri yerlerde faaliyetlere ara verilecek.
Kalabalık meydan ve caddelere girebilecek kişi sayısına Hıfzıssıhha Kurulu karar verecek.
AVM’lere girişler HES kodu ile yapılacak.
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklar.
Cenaze namazları aile yakınları dahil olmak üzere 30 kişiyle sınırlandırılacak. Nikah törenleri de 30 kişiyi geçmeyecek.
50’den fazla kişinin çalıştığı işyerlerinde işyeri hekiminin gözetiminde salgın tedbirleri sıkı şekilde denetlenecek.
Tehdit geçene kadar evlere misafir kabul edilmemesi istenirken, mevlüt ve yılbaşı kutlaması benzeri etkinlikler de yapılamayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu yasakların Salı akşamından itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi.

Erdoğan, Türkiye’nin ilk etapta 50 milyon doz aşının satın alınması konusunda anlaşma yaptığını önümüzdeki aydan itibaren de bu aşıların ücretsiz olarak yapılmaya başlanacağını söyledi. Erdoğan ilk etapta aşının salgında en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına yapılacağını belirtti.

Dünyadaki aşı çalışmalarının da dikkatle takip edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni aşı çalışmalarıyla da yakından ilgilenildiğini ve ilgili kurumlarla süratle görüşmeler ve temasların gerçekleştirildiğini belirtti.

Erdoğan, bu süreçte vatandaşlardan kapalı mekanlar ve evlerinde de sigara ve nargile gibi tütün ürünlerini kullanmayı bırakmalarını istedi.

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