Türkiye Yeni Suriyeli Politikasını Uygulayabilecek mi?

Türkiye, nüfus yoğunluğuna sahip İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde ikamet kaydı olmayan Suriyelileri kayıtlı oldukları yerleşim yerlerine gönderme kararı aldı ancak göç sosyolojisi alanında uzman Prof. Dr. Murat Erdoğan, bunun uygulanması konusunda ekonomik gerekçe faktörüne dikkat çekti.
İstanbul Valiliği’nin önceki gün İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyelilere kentten ayrılmaları için 20 Ağustos’a kadar süre verildiğini açıklaması ilk adım olarak ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarıyla Türkiye’nin göç politikası ve sığınmacılar yaklaşımında değişim sinyali geldi.
“Ben bu ülkenin İçişleri Bakanıyım. Benim ülkemde bilmediğim, kayıtlı olmayan kimsenin yaşamaması lazım” diyen Soylu, Türkiye’nin Suriyelileri kayıt olduğu illerde “geçici koruma” kapsamında kabul etmiş olduğunu vurguladı. İstanbul’un birkaç yıl önce kayıt sistemi dışına alındığını kaydeden Soylu, “Çok insani şartlarda kayıt kabul ediyoruz. İstanbul'da toplam 547 bin Suriyeli geçici koruma kapsamında. Fakat bu arada başka illerden İstanbul'a gerek çalışma gerek eğitim kapsamında bir akım olduğunu görüyoruz” ifadesiyle bu nedenle artık kontrol operasyonlarına başlandığını anlattı.
Soylu, “İstanbul'da 1 milyon 69 bin göçmen kaydı var. Bunların 547 bini Suriyeli ve bunlardan da 522 bini ikametli yani düzenli göçmen dediğimiz. Bizim bunlarla ilgili bir problemimiz yok, problem bunun dışında olanlarla. İstanbul ve Türkiye’de kayıtsız kaçak göçmenler ve başka şehirde kayıtlı olup da şu anda İstanbul’da yaşayan Suriyelilerle ilgili. İstanbul’da 12 Temmuz’dan bu yana operasyonlarda 6 bin 122 kişi yakalandı. Günde ortalama 600 kişi yakalanıyor ve bunların 2 bin 691’i Afgan, bin 619’u Pakistanlı, sadece bin civarı Suriyeli. Bangladeş, Özbekistan, Sri Lanka, Fas, Cezayir bütün bunları yakalıyoruz ve bunları, Suriyeliler hariç kendi ülkelerine geri göndermek için geri gönderme merkezlerine gönderiyoruz. Suriyelileri ise geçici koruma kapsamında olduğu için ‘Size 20 Ağustos’a kadar gitme imkanı tanıyoruz’ deyip bırakıyoruz. Tamamen kayıtsız Suriyeliler var. Biz bunları alıyoruz ve kamplara gönderiyoruz. Suriyelilerden, geçici koruma kapsamındakilerden kimseyi sınır dışı yapmadık ve yapamıyoruz. Uluslararası kurallara göre, dünyadaki hiçbir ülke geçici koruma kapsamındaki kimseyi sınır dışı yapamaz” dedi.
Türkiye’nin ülke içerisinde göçmen kontrolunu sağlamak zorunda olduğunu belirten Soylu, “Biz düzenimizi korumak zorundayız” diyerek Suriyelilerden hangi illerde kayıtlı iseler oralarda yaşamalarını beklediklerini ve hiçbir ilde kaydı olmayanları ise kamplara gönderdiklerini söyledi.
“Bu insanlar gittikleri ilde hangi işi yapacaklar?”
Göç politikaları ve göçmenler üzerindeki saha araştırmalarıyla tanınmış akademisyen ve Türk
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