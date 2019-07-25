Türkiye Yeni Suriyeli Politikasını Uygulayabilecek mi?

Türkiye, nüfus yoğunluğuna sahip İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde ikamet kaydı olmayan Suriyelileri kayıtlı oldukları yerleşim yerlerine gönderme kararı aldı ancak göç sosyolojisi alanında uzman Prof. Dr. Murat Erdoğan, bunun uygulanması konusunda ekonomik gerekçe faktörüne dikkat çekti.

İstanbul Valiliği’nin önceki gün İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyelilere kentten ayrılmaları için 20 Ağustos’a kadar süre verildiğini açıklaması ilk adım olarak ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarıyla Türkiye’nin göç politikası ve sığınmacılar yaklaşımında değişim sinyali geldi.

“Ben bu ülkenin İçişleri Bakanıyım. Benim ülkemde bilmediğim, kayıtlı olmayan kimsenin yaşamaması lazım” diyen Soylu, Türkiye’nin Suriyelileri kayıt olduğu illerde “geçici koruma” kapsamında kabul etmiş olduğunu vurguladı. İstanbul’un birkaç yıl önce kayıt sistemi dışına alındığını kaydeden Soylu, “Çok insani şartlarda kayıt kabul ediyoruz. İstanbul'da toplam 547 bin Suriyeli geçici koruma kapsamında. Fakat bu arada başka illerden İstanbul'a gerek çalışma gerek eğitim kapsamında bir akım olduğunu görüyoruz” ifadesiyle bu nedenle artık kontrol operasyonlarına başlandığını anlattı.