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Türkiye Yeni Zelanda'daki cami saldırganını araştırıyor

16.03.2019 19:12 | Son Güncelleme

Türkiye, Yeni Zelanda'da 49 kişiyi öldüren baş şüphelinin İstanbul'a yaptığı ziyaretleri araştıracak.

Türkiye Yeni Zelanda'daki cami saldırganını araştırıyor

Erdoğan, "Bunun bağlantısı nerelerle var çıkaracağız" dedi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emniyet güçlerinin Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlediği saldırı ile 49 kişiyi öldüren Brenton Harrison Tarrant adlı saldırganın Türkiye'ye yaptığı seyahatini ve Türkiye'deki olası irtibatlarını araştırdıklarını söyledi. Erdoğan ayrıca Yeni Zelanda'da bir çağrı yaparak sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Tekirdağ'da konuşan Erdoğan, "İstanbul'a 3 gün bir gelmiş 40 gün bir gelmiş, şimdi çalışmalar yapılıyor bunun bağlantısı nerelerle var çıkaracağız. Ama tabii Yeni Zelanda'dan bunların hesabının sorulmasını istiyoruz. Öyle kuru kuruya şöyle bir müddet yatsın ondan sonra çıksın olmaz böyle şey" dedi.

Türk devlet televizyonun TRT, saldırgan Tarrant'ın 2016'da iki ayrı tarihte Türkiye'ye gittiğinin tespit edildiğini duyurmuştu. TRT, 28 yaşındaki Tarrant'ın Atatürk Havalimanı'nda çekilen görüntülerini paylaşmıştı.

Dünkü saldırıda üç Türk vatandaşı yaralanmıştı. Yaklaşık 5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda'da, Müslümanlar nüfusun yüzde 1'ini oluşturuyor. Ülkede, yaşayan Müslümanların sayısının 50 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Kurbanlar anılıyor

Yeni Zelanda halkı ise Cuma günü gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden 49 kişiyi anıyor. Saldırıların hedefi olan Nur ve Linwood camilerinin etrafında alınan güvenlik önlemleri nedeniyle Yeni Zelandalılar cami yakınlarına mum ve çiçekler bıraktı. Saldırının gerçekleştiği Christchurch kentinin yanı sıra başkent Wellington ve Auckland'da da saldırıda ölenler anıldı.

Ekşisözlük yazarına inceleme

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 49 kişinin öldüğü saldırıyı övdüğü öne sürülen "Ekşi Sözlük" yazarı hakkında inceleme başlattı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı sonrası gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ekşisözlük'te "mukemmeligindayanilmazhafifligi" rumuzu ile yer alan kullanıcı, "Videoyu izlerken keşke Türkiye'ye gelip, cuma günü camiileri temizlese diye iç geçirdim" yazmıştı.

Senatöre yumurtalı protesto

Avusturya'da ise senatör Fraser Anning, cami saldırısına ilişkin sözleri nedeniyle tepki topladı. Yeni Zelanda'daki saldırıdan Müslümanların göçünü sorumlu tutan Anning, Melbourne'de gazetecilere açıklama yaptığı sırada bir eylemci kafasında yumurta kırdı. Protestocu ile kısa bir arbedeye giren Anning, cami saldırısı sonrası Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Hala Müslümanların göçü ile şiddet arasında bir ilişki olduğuna itiraz eden var mı?" yazmıştı. 17 yaşındaki eylemcinin gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakıldığı açıklandı.

Yeni Zelanda doğumlu Tarrant, ilk olarak cuma namazı için Nur Camii'nde olan kalabalığı hedef almış, 41 kişiyi öldürmüştü. Brenton Tarrant adlı saldırgan, bir diğer camide sekiz kişiyi katletmişti. Başına taktığı anlaşılan bir kamera ile saldırıyı kaydederek, 17 dakika uzunluğundaki görüntüleri internetten canlı olarak yayınlamıştı.

İHA,AFP,rtr/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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