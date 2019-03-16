Türkiye Yeni Zelanda'daki cami saldırganını araştırıyor

Erdoğan, "Bunun bağlantısı nerelerle var çıkaracağız" dedi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emniyet güçlerinin Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlediği saldırı ile 49 kişiyi öldüren Brenton Harrison Tarrant adlı saldırganın Türkiye'ye yaptığı seyahatini ve Türkiye'deki olası irtibatlarını araştırdıklarını söyledi. Erdoğan ayrıca Yeni Zelanda'da bir çağrı yaparak sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Tekirdağ'da konuşan Erdoğan, "İstanbul'a 3 gün bir gelmiş 40 gün bir gelmiş, şimdi çalışmalar yapılıyor bunun bağlantısı nerelerle var çıkaracağız. Ama tabii Yeni Zelanda'dan bunların hesabının sorulmasını istiyoruz. Öyle kuru kuruya şöyle bir müddet yatsın ondan sonra çıksın olmaz böyle şey" dedi.

Türk devlet televizyonun TRT, saldırgan Tarrant'ın 2016'da iki ayrı tarihte Türkiye'ye gittiğinin tespit edildiğini duyurmuştu. TRT, 28 yaşındaki Tarrant'ın Atatürk Havalimanı'nda çekilen görüntülerini paylaşmıştı.

Dünkü saldırıda üç Türk vatandaşı yaralanmıştı. Yaklaşık 5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda'da, Müslümanlar nüfusun yüzde 1'ini oluşturuyor. Ülkede, yaşayan Müslümanların sayısının 50 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.