AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye yeniden büyük güçlü bir Türkiye olmak zorundadır. Türkiye yeniden dünya mazlumlarının öncüsü ve sözcüsü olmak durumundadır. Türkiye her alanda eğitimde, bilimde, sanatta, kültürde, teknolojide, sanayide çok ileriye gitmek durumdadır." dedi.

Kurtulmuş, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Külliyesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyük ideallerinin gerçekleşmesi için AK Parti'nin eğitime önem verdiğini söyledi.

Türkiye'nin hedeflerinin çok yüksek olması gerektiğini belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bir ülkenin hele bizim gibi iddia sahibi olan bir ülkenin, geçmişte büyük medeniyetler kurmuş cihan devletlerine ev sahipliği yapmış olan bir ülkenin çocuklarının mutlaka hedeflerinin çok yüksek olması lazım, iddia sahibi olması lazım, irade sahibi olması lazım. Türkiye sıradan bir ülke değildir. Bunu sadece gönlümüzü hoş tutmak için söylemiyoruz. Türkiye'nin potansiyellerinin üzerine düşen sorumluluklarının çok yüksek olduğunu bildiğimiz için bunu söylüyoruz. Türkiye yeniden büyük güçlü bir Türkiye olmak zorundadır. Türkiye yeniden dünya mazlumlarının öncüsü ve sözcüsü olmak durumundadır. Türkiye her alanda eğitimde, bilimde, sanatta, kültürde, teknolojide, sanayide çok ileriye gitmek durumdadır çünkü bulunduğumuz coğrafyada böyle bir yükümlülüğü üzerimize veriyor."